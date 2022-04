“Los años maravillosos” se estrenó allá por el año 1988. La serie nos aproximó a Kevin Arnold desde dos perspectivas: una voz que narraba los recuerdos de cómo creció a finales de los 60 y principios de los 70; y la otra fue su versión joven, a la cual Fred Savage le puso rostro. La serie marcó a miles de personas, por lo que un reboot, con Elisha Williams como protagonista, fue anunciado para reconectar la trama con una nueva generación de fanáticos.

La historia de "Los años maravillosos" regresó a la televisión con una nueva familia protagonista. Foto: composición/Star Plus

No obstante, muchos quieren saber qué pasó con el protagonista de la historia original. Savage tenía solo 12 años cuando fue elegido para el papel que le daría fama mundial, además de enmarcarlo como un recuerdo imborrable para sus fans. Pero estuvo a punto de no convertirse en el ícono que todos conocen ahora.

“Durante mucho tiempo, estuvieron debatiendo sobre el tema”, mencionó Savage sobre sus padres, en declaraciones recogidas por EW. Claramente, sus progenitores estaban muy preocupados por cómo esta decisión podría afectar la vida de su hijo y de toda la familia. No obstante, al final decidieron darle permiso.

“Mi madre me dijo que mi padre decía: ‘Si vemos esto en la televisión y algún otro chico hace ese papel, ¿podríamos vivir con eso?’ Y ellos dijeron: ‘No’”, relató. De ese modo, con la aprobación de por medio, Fred se reunió con los guionistas y lo que siguió a continuación, como se dice, es historia.

Un cambio de profesión

Fred Savage se inició en la actuación un par de años antes de que el furor de “The wonder years” iniciara. Su primera aparición en una serie fue con “The Twilight zone” en 1986. A esta le siguieron títulos como “Morningstar/Eveningstar”, “Convicted: a mother’s story”, entre otras; hasta que “Los años maravillosos” se cruzó en su camino como el trampolín hacia el estrellato eterno.

Si bien el artista, de ahora 45 años, es parte de la cultura popular y su rostro siempre será recordado como sinónimo de Kevin Arnold, fue justamente este trabajo que le permitió enamorarse aún más de la experiencia completa de estar en una producción.

Es por ello que, a pesar de que se ha desempeñado como actor en más de 50 proyectos, según su perfil en el portal IMDb, la verdad es que descubrió en la dirección su segunda pasión, puesto bajo el cual ostenta más de 70 créditos.

Algunos de los proyectos en los que ha estado en la silla del director incluyen: “Drake y Josh”, “Zoey 101″, “Es tan Raven”, “Phil del futuro”, “Hannah Montana”, “Los hechiceros de Waverly Place”, “Zeke y Luther”, “Big time Rush”, “Modern Family”, y muchos más.

Fred Savage se mantiene en la industria del entretenimiento. Actualmente tiene 45 años. Foto: Instagram/@fredsavage

La fama: un juego peligroso

A diferencia de otras estrellas infantiles que fueron destrozadas por el dinero y el reconocimiento, como Gary Coleman de “Blanco y negro”, Fred Savage rara vez ha sido asociado a escándalos de Hollywood.

“No salía con famosos ni vivía un estilo de vida así. La fama viene y va. Lo he visto miles de veces. Cuando no ha sido parte de tu vida, no la echas de menos. Para mí, siempre fue una cuestión de trabajo. Solo quería estar en el set y trabajar”, expresó en una entrevista con Milenio.

“Debes destacar por tu trabajo, tu responsabilidad, tu profesionalismo, no porque te embriagas en Sunset Boulevard y acabas en los periódicos. Ese es un juego peligroso que para mí nunca formó parte de la ecuación, y así sigue siendo”, agregó.

De momento, su más reciente trabajo es el reboot de “The wonder years”, en el que se desempeña no solo como la cabeza en el papel de cineasta, sino también como productor ejecutivo. Fans esperan que los nuevos episodios mantengan la esencia de la recordada serie de 1988, que sigue siendo un nostálgico souvenir del pasado para muchos adultos del ahora.