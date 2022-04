La serie “Bad boys 4″ podría cancelarse tras la agresión de Will Smith

La edición 94 de los Premios Oscar dejó en la memoria de los espectadores un momento incómodo para la Academia, la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock en el escenario del teatro Dolby luego de que este emitiera una burla en referencia a la alopecia de la actriz, productora, directora y cantante Jada Pinkett Smith, esposa del actor.

Este incidente no solo causó una gran impresión en la ceremonia de premiación y opacó todos los otros eventos de la noche, sino que también ha traído consecuencias en la carrera y la imagen de Will Smith. Ahora, de acuerdo con The Hollywood Reporter, las acciones del ganador del Oscar a mejor actor habrían provocado que Sony Pictures detenga la próxima cuarta entrega de “Bad boys”.

Will Smith pudo haber terminado en la cárcel tras el bofetón a Chris Rock. Foto: EFE

La cuarta entrega de “Bad boys” sería cancelada

El medio The Hollywood Reporter anunció lo siguiente respecto a la serie “Bad boys”: “¿Hay algún efecto inmediato en sus proyectos? Bueno, aquí hay un dato que escuchamos esta semana: ‘Bad boys 4′ había estado en desarrollo activo, y Smith recibió 40 páginas del guion antes del incidente de los Oscar. Según nuestras fuentes, Ahora habrá una... pausa... en el trabajo, a medida que se desarrollen las cosas”.

La primera entrega de "Bad boys" se estrenó en 1995. Foto: Columbia Pictures

Por otro lado, Smith ha decidido renunciar a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, lo que quiere decir que no formará parte de la institución ni podrá votar en futuras entregas. Por el momento, el actor está bajo investigación por sus acciones y en algunas semanas recién se podrá saber la sanción que le impondrán.