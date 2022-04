“Feud”: Naomi Watts protagonizará la temporada 2 de la serie de Ryan Murphy

A cinco años de haber finalizado su primera temporada, FX aprobó una segunda parte de “Feud”, la serie antológica de Ryan Murphy, con Naomi Watts como protagonista. La trama estará basada en el libro “Capote’s women: a true story of love, betrayal, and a swan song for an Era de Laurence Leamer”.

¿De qué tratará la segunda temporada de “Feud”?

“Feud: Capote’s women”, como se titulará esta nueva temporada, nos mostrará cómo Truman Capote apuñaló por la espalda a varias de sus amigas (también conocidas como sus cisnes) al publicar el relato corto “La Côte Basque” de 1965.

Los personajes del libro eran versiones apenas disfrazadas de las amigas y confidentes de la vida real del autor. Dicha historia reveló muchos de los secretos más escandalosos de las mujeres. Después de su publicación, ellas cortaron cualquier contacto con Capote y la historia fue objeto de una reacción violenta generalizada por los lectores.

¿Qué personaje interpretaría Naomi Watts?

El aclamado director Gus Van Sant se encargará de dirigir los ocho episodios de esta nueva temporada junto a Jon Robin, que ejercerá como guionista y showrunner de la serie. Mientras la dos veces nominada al Oscar Naomi Watts sería Bárbara (Babe) Paley, ícono de la moda y socialité en el Nueva York de las décadas de 1960 y 1970.

¿Qué más se sabe de “Feud: Capote’s women”?

Se está buscando en estos momentos un actor para interpretar a Truman Capote, así como a diferentes actrices para dar vida a los ‘cisnes’ de Capote, entre las que se encuentran íconos de la década de los años 70, como Slim Keith, Pamela Churchill Harriman, Lee Radziwill, Gloria Guinness y C.Z. Guest.

¿De qué trataba “Feud”, temporada 1?