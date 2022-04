“Doctor Strange 2”: Marvel y Disney revelan nuevo video promocional para la preventa de entradas

La cuarta fase del UCM continúa expandiéndose, y luego del exitoso estreno de “Spider-Man: no way home”, llega una nueva película que nos revelará más detalles del multiverso de Marvel. “Doctor Strange in the multiverse of madness” nos mostrará al famoso hechicero junto a la Bruja Escarlata en una historia que promete ser una de las más ambiciosas de Marvel Studios.

A un poco más de un mes de su estreno mundial, los cines ya han anunciado la fecha del inicio de la preventa de entradas para el preestreno del largometraje. Ahora, las redes sociales de Disney y Marvel han revelado un nuevo video promocional que solo aumenta el hype por el filme.

Patrick Stewart confirmó que será el Profesor X en "Doctor Strange 2". Foto: composición LR/ Marvel/20th Century Fox

Preventa para “Doctor Strange 2″ anunció su fecha de inicio

A través de sus redes sociales, Cineplanet compartió que desde el 6 abril dará inicio la preventa para “Doctor Strange 2″. La publicación está acompañada del siguiente texto: “En solo cinco días podrás adquirir tus entradas a través de nuestra Web o App”. Por otra parte, Cinemark también ha anunciado el inicio de la preventa para el mismo día.

Preventa de Doctor Strange 2 en Perú fue anunciada. Foto: Marvel

“Doctor Strange in the multiverse of madnees” - sinopsis

Tras los eventos de “Avengers: endgame”, Stephen Strange continúa buscando la Gema del Tiempo, pero un viejo amigo, convertido ahora en enemigo, pone fin a sus planes y hace que Strange desate un mal indescriptible.

Nuevo video promocional