“Morbius”, crítica: crónica de un batacazo anunciado para Jared Leto

“Morbius” llegó a los cines tras dos años de contantes retrasos. En siete ocasiones, Sony Pictures decidió que no era el mejor momento para que la película viera la luz, pero ni con decenas de años más el resultado habría sido menos obsoleto y los fans se habrían preguntado: ¿Para que esperé tanto por algo tan decepcionante?

Poco antes de su estreno, las críticas sirvieron como crónica de una muerte anunciada. El hype está por los suelos, pero el estudio aún espera que obtenga buena recaudación para expandir más su universo ficticio sobre villanos de Spider-Man. Más allá de la taquilla, el film solo puede aspirar a mejores cifras en Rotten Tomatoes, donde consiguió una bochornosa aprobación de tan solo el 11% de especialistas.

La película, dirigida por Daniel Espinosa, nos presenta al doctor Michael Morbius, un bioquímico que padece una enfermedad rara en su sangre. Para encontrar una cura, experimenta con murciélagos y se infecta, convirtiéndose en uno de los antihéroes más populares de Marvel Comics. Para desdicha del personaje, dicho título ahora brilla por su impopularidad.

Pese a que pintaron la cinta como un desastre, sorprende que no sea tan mala. Eso o las mínimas expectativas ayudaron a aplacar lo perezosa, básica y rudimentaria que resulta. Se queda corta en implicación emocional, pulso narrativo y originalidad. Un conjunto de desaciertos similar al de Venom 2 solo apto para morbosos y haters de Jared Leto. Para los incautos que pagaron su entrada sin advertencia, les queda el consuelo que es un producto de véase y olvídese.

Jared Leto espera que el público olvide al Joker con la película de Morbius. Foto: composición/Sony Pictures

En cuanto al insuficiente desempeño del protagonista, Samuel L. Jackson contó que el premio Oscar no significa la cimentación de una carrera: “No cambia mucho tu trayectoria. Mucha gente lo tiene y no ha hecho mucho desde entonces”. Hay actores que incluso desaparecen, pero Leto no es uno de esos afortunados. Desde su papel en “Dallas buyers club”, su corrida pospremiación solo ha servido para desvalorizar dicho galardón.

Sus interpretaciones como Joker (“Suicide Squad”) y Paolo Gucci (“The house of Gucci”) fueron duramente criticadas y posiblemente sean lo peor de los largometrajes. Lo cierto es que el actor lleva sin ver su Oscar por más de cuatro años luego de perderlo y no hay indicios de que vuelva a alzar uno a menos que haya algún guion escrito con tinta dorada que remonte su carrera.

Ficha técnica de “Morbius”