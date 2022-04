Jim Carrey se retira: 5 películas por las que nunca olvidaremos al actor

Jim Carrey, uno de los más grandes actores y comediantes de Hollywood, ha acaparado los titulares por informar de su retiro tras la realización de “Sonic: the hedgehog 2″. La noticia la dio a conocer en una entrevista para Access Hollywood, cuyos entrevistadores no daban crédito a esto en un inicio.

“Me estoy retirando. Hablo en serio, sí. Me estoy tomando un descanso (...) Tengo suficiente. He hecho suficiente”, contó al medio. Las declaraciones sorprendieron a la industria al considerar que no lo tendría nuevamente en pantalla, por lo que aquí te compartimos cinco películas que lo convirtieron en un icono de la comedia.

“La máscara”

Aunque extremadamente amable, el protagonista es pusilánime cuando tiene que enfrentarse a alguien. Tras uno de los peores días de su vida, él se transforma es un ser completamente diferente cuando se coloca una máscara que representa a Loki, dios de las travesuras.

“Truman show: historia de una vida”

Truman Burbank es un hombre corriente y algo ingenuo que ha vivido toda su vida en uno de esos pueblos en los que nunca pasa nada. Sin embargo, unos extraños sucesos le hacen sospechar que su vida no es lo que parece, sino una completa farsa.

“Dumb and dumber”

Lloyd trabaja como chófer de una limosina y Harry se dedica a transportar perros. Cuando el primero se enamora de una chica, la cual olvida un maletín en el coche, ambos emprenden un viaje por todo el país para devolvérselo.

“El Grinch”

Una especie de ogro verde siempre ha vivido aislado en la cima de una montaña, en las afueras de Villa Quién. Hastiado por la Navidad y la gente del pueblo, él decide robar los regalos de Santa Claus para arruinarles la fiesta.

“Eternal sunshine of the spotless mind”

Joel descubre que su novia Clementine ha hecho que borren de su memoria todos los recuerdos de su tormentosa relación. Tras esto, intenta hacer lo mismo, pero redescubre su amor por ella durante el proceso.

Jim Carrey critica al Acertijo de Paul Dano por ser muy violento

Jim Carrey señaló que le incomoda un poco el Acertijo de Paul Dano. “Hay algo de preocupación en mí sobre eso de poner cinta adhesiva en las caras de las personas y alentar a otras personas a hacer lo mismo. Existen psicópatas por ahí que podrían adoptar ese método”, explicó, pese a no haber visto la película aún.