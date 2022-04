¡El hechizero está de regreso! Tras el estreno de Spider-Man: no way home, fanáticos quieren saber más del multiverso y ahora están a la espera de Doctor Strange in the multiverse of madness, siguiente película que presentará el Universo Cinematográfico de Marvel en el cine.

En su tráiler se aprecia un poco más de las consecuencias que tendrá que afrontar Stephen Strange tras interferir en el desarrollo normal del multiverso en Spider-Man 3, cinta donde Peter Parker le pidió que lo ayudara con su identidad.

Tráiler de “Doctor Strange” 2

Preventa para Doctor Strange 2 anunció su fecha de inicio

A través de sus redes sociales, Cineplanet compartió que desde el 6 abril dará inicio la preventa para Doctor Strange 2. “En solo cinco días podrás adquirir tus entradas a través de nuestra Web o App”, se lee en la publicación.

Preventa de Doctor Strange 2 en Perú fue anunciada. Foto: Marvel

¿Qué pasará en Doctor Strange 2?

Doctor Strange está esposado en nuevo adelanto de "In the multiverse of madness". Foto: Empire

Su sinopsis dice lo siguiente: “Tras los eventos de Avengers: Endgame, Stephen Strange continúa buscando la Gema del tiempo, pero un viejo amigo convertido ahora en enemigo pone fin a sus planes y hace que Strange desate un mal indescriptible”.

¿Mordo o Shuma Gorath? Los posibles villanos de Doctor Strange in the multiverse of madness

Doctor Strange in the multiversoof madness llega a los cines el 6 de mayo de 2022. Foto: Marvel Studios/Marvel Comics

Mordo, personaje interpretado por Chiwetel Ejiofor, es un villano en los cómics de Marvel. Si bien no se ha presentado como tal en el UCM, posiblemente lo haga en esta nueva entrega. El tráiler también nos muestra a Shuma Gorath, un monstruo inmortal con la capacidad de viajar entre dimensiones.