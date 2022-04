Apple TV+: Scarlett Johansson y Chris Evans protagonizarán la película “Project Artemis”

Las estrellas de Hollywood Scarlett Johansson y Chris Evans volverán juntarse, luego de su última colaboración juntos en “Avengers: Endgame” como el Capitán América y Black Widow , para la cinta “Project Artemis”, nueva producción de Apple TV+, con el actor Jason Bateman, protagonista de Ozark, desempeñándose como director.

Scarlett y Chris se conocen desde hace tiempo, pues trabajaron juntos por primera vez en “The Perfect Score” (2004). Tres años más tarde, se volverían a juntar en “The Nanny Diaries” y, a partir de ese momento, forjaron una gran amistad. Luego, Marvel Studios los unió nuevamente y compartieron pantalla en seis títulos.

La apuesta de la plataforma streaming de la manzana

La información ha sido dada a conocer por Deadline, que señaló que Apple ha desembolsado más de 100 millones de dólares para incluir a Scarlett Johansson y Chris Evans en su nueva producción. Esta sería una nueva inversión masiva por parte de la plataforma, debido a que el año pasado ya habían decidido pagar más de 200 millones de dólares por el proyecto “Argyle” y la película de carreras de la F1 aún sin título que será protagonizada por Brad Pitt, mencionada también el medio.

La apuesta de AppleTV+ es una inversión masiva, debido a que el año pasado ya habían decidido pagar más de 200 millones de dólares para otros proyectos. Foto: Apple.

¿De qué trata “Project Artemis”?

Deadline señaló que esta nueva película estará basada en la carrera espacial . No obstante, todavía no se conocen detalles sobre la trama que seguirá la producción; además, se confirmó que la cinta no tiene nada que ver con el libro “Artemis” del escritor Andy Weir.

¿Qué más se sabe de este nuevo proyecto de AppleTV+?

“Project Artemis” será dirigido por el actor Jason Bateman, protagonista de “Ozark”, la serie de Netflix que finalizará el próximo mes. Bateman ya había dirigido el filme “Rondador Nocturno”, mientras que Rose Gilroy, por su parte, hija del famoso cineasta Dan Gilroy y de la actriz Rene Russo, tendrá el trabajo de escribir el guion. La cinta todavía no tiene fecha de estreno.