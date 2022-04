La saga de “Transformers” de Michael Bay es una de las más populares y taquilleras de los últimos años, aunque poco a poco ha ido en declive. A pesar de ello, “Transformers: el despertar de las bestias”, la séptima entrega, está en camino y, como parte de su filmación, la producción de Paramount Pictures estuvo en Perú.

Michael Bay es director de las cinco primeras películas de "Transformers". Foto: composición/Paramount Pictures/difusión

En una reciente entrevista, Michael Bay, el destacado director de las primeras cinco películas, habló con Unilad UK sobre su última cinta “Ambulancia”. Además, fue preguntado por la legendaria franquicia “Transformers”, ya que dentro de poco la primera producción cumplirá 15 años.

“Hacer la primera película fue algo aterrador. Era una tecnología que no sabíamos si funcionaría y luego tuvo mucho éxito. Fue la primera vez que los efectos digitales eran tan reflectantes, por lo que abrió nuevos caminos. Fue una experiencia divertida. Recaudó más de (US$ 709 millones), son muchas entradas para el cine y mucha gente que la vio”, comentó sobre su trabajo.

Autobots y Decepticons se han enfrentado por muchos años. Foto: Universal Pictures

Por otro lado, el cineasta fue consciente y confesó que hace mucho tiempo debió culminar la saga debido a que los nuevos audiovisuales han ido bajando las cifras. Curiosamente, Michael Bay no fue el único que lo pensó. Él reveló que, en su momento, Steven Spielberg también se lo hizo saber.

“Hice demasiadas cintas de ellos. Steven Spielberg me dijo: ‘Sólo detente en tres’. Y dije que me detendría. El estudio me rogó que hiciera una cuarta y luego esa entrega hizo 1.000 millones también. Y luego dije que me detendría ahí, pero me rogaron de nuevo. Debería haberme detenido. Fue divertido hacerlo”, señaló abiertamente.

Steven Caple Jr. dirige la séptima entrega de la película "Transformers". Foto: composición/Paramount Pictures

La franquicia de “Transformers” en total ha obtenido US$ 4.500 millones. Ahora, los fanáticos esperan con ansias “Rise of the beats” de Steven Caple Jr.