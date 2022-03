“Morbius”: filtran escenas post-créditos y confirman Spider-Verse

“Morbius”, la película dirigida por Daniel Espinosa, llega a los cines tras una larga espera. Los retrasos de su estreno, ocasionados por la COVID-19, pusieron a prueba la paciencia de los fanáticos y finalmente veremos el resultado en pantalla grande.

Con el protagonismo de Jared Leto, la cinta tenía todas las razones para justificar el hype. Sin embargo, las críticas redujeron drásticamente las expectativas previo a su lanzamiento. Ahora, un nuevo problema aqueja a la producción: las dos escenas post-créditos fueron filtradas.

Alerta spoilers.

Desde que lanzaron el primer tráiler oficial, se reveló que Adrian Toomes aparecía en el film, lo que dio a entender que el Spider-Verse era real. Como si estos no fueran suficientes datos, dichas escenas confirmaron que las películas de Marvel Studios y Sony están conectadas gracias al multiverso visto en Spider-Man: no way home.

La primera secuencia muestra la aparición del villano (Michael Keaton) en una celda, como si hubiera sido traído del MCU original. Lo curioso es que el evento es cubierto por los informativos de la ciudad.

En la segunda vemos a Michael Morbius conduciendo en un descampado para encontrarse con nada menos que Buitre. El objetivo del villano es reclutarlo para formar los Seis Siniestros.

¿De qué trata la película?

La historia nos presenta al doctor Michael Morbius, un bioquímico que padece una enfermedad rara en su sangre. Para encontrar una cura, experimentará con murciélagos y se infectará, situación que lo convertiría en uno de los antihéroes más poderosos de Marvel.