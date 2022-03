Ewan McGregor: 51 años y las 10 películas más representativas de su extensa trayectoria

Ewan McGregor es de esos actores que encantan, que no le caen mal a nadie (por lo menos a la mayoría) y que ha conducido su ya extensa trayectoria basada en contradicciones, pero no en las decisiones de sus proyectos (la mayoría han sido acertadas), sino en cuanto al contenido de sus películas y series, y la variabilidad de personajes que encaminaron el rumbo de su destino en el cine.

Amante de las motocicletas, de las que ha armado una extraordinaria colección e incluso ha hecho una serie documental, de vez en cuando te lo podrías topar abriendo puertas al estilo Obi Wan. Hace poco ganó un Emmy a mejor actor en miniserie o telefilm por “Halston”, de Netflix.

Ewan Gordon McGregor nació en Perth, Escocia, el 31 de marzo de 1971. Estudió arte dramático en la Guildhall School of Music and Drama, en donde compartió aulas con Daniel Craig. Seis meses antes de graduarse, consiguió un papel protagonista en la serie de seis capítulos “Lipstick on your Collar de Dennis Potter”, en la BBC. Desde entonces ha trabajado continuamente.

Su debut en el cine fue en 1993 con la película “Being Human” junto al actor Robin William s, y al año siguiente ganó el Empire Award por su actuación en el thriller “Shallow Grave”, en el cual trabajó por primera vez con el director Danny Boyle, quien lo dirigiría en “Trainspotting” de 1996, cinta que le dio el prestigio internacional que mantiene hasta hoy.

Desde el adicto a la heroína en la película de culto “Trainspotting”, pasando por el indie consagrado en “Velvet Goldmine”, el musical “glam” de Todd Haynes, en el que recreaba al alter ego de Iggy Pop y celebraba una sexualidad expansiva, hasta tener a Nicole Kidman como sufrida musa en otro musical completamente diferente como “Moulin Rouge”, ser el mismo Jesucristo en sus días perdidos o el maestro Jedi más querido de todos en “Obi Wan Kenobi”, McGregor logró realizar su más grande sueño de “ser uno siendo siempre dos”.

A continuación un breve repaso a 10 de sus cintas más representativas por sus 51 años.

1. “Trainspotting” de Danny Boyle (1996)

Película británica basada en la novela homónima escrita por Irvine Welsh que narra una historia visceral de un grupo de jóvenes heroinómanos de los suburbios de clase baja de Edimburgo, que no tienen aspiración, solo consiguen dinero sucio para drogarse. El único que aparenta poder escapar de este destino autodestructivo es su protagonista, Mark Renton. Tiene una secuela llamada “T2: Trainspotting” del 2017.

2. “Velvet Goldmine” de Todd Haynes (1998)

El título está inspirado en una canción homónima escrita por David Bowie. En un principio Haynes tenía planeado hacer una especie de biografía sobre Bowie en su etapa de Ziggy Stardust, pero el cantante se negó. Debido a esto, los dos personajes principales son ficticios, aunque influenciados por las figuras reales. La cinta narra la historia de Arthur Stuart (Christian Bale), un reportero que investiga la carrera del cantante de Glam rock, Brian Slade (Jonathan Rhys Meyers), misteriosamente asesinado en uno de sus conciertos. Para ello, debe entrevistar a las personas que fueron parte de su vida en ese entonces, entre ellos Curt Wild, basado en Iggy Pop (Ewan McGregor).

3. “Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma” de George Lucas (1999)

Su entrada por la puerta grande al mundo de Star Wars. Escrita y dirigida por el propio George Lucas. Es la cuarta entrega de la saga y la primera en el orden cronológico de la misma. La trama describe la historia del maestro jedi Qui-Gon Jinn y de su aprendiz Obi-Wan Kenobi (McGregror), que escoltan y protegen a la Reina Amidala desde su planeta Naboo hasta Coruscant con la esperanza de encontrar una salida pacífica a un conflicto comercial interplanetario a gran escala.

4. “Moulin Rouge!” de Baz Luhrmann (2001)

Cinta del excéntrico director australiano, protagonizada por Nicole Kidman y Ewan McGregor. Está basada en gran parte en la ópera de Giuseppe Verdi “La traviata”, así como en la novela “La dama de las camelias” de Alejandro Dumas (hijo). El escritor Christian (McGregor) se enamora de la estrella del Moulin Rouge, Satine (Kidman), y una noche, tras un malentendido, sus caminos terminan por cruzarse. Él la enamora con su poesía y ella lo hechiza con la luz que irradian sus ojos, pero todo cambiará cuando ella descubra que Christian no es el millonario duque al que está dispuesta a convencer para financiar una obra teatral.

5. “Black Hawk Down” de Ridley Scott (2002)

“La caída del Halcón Negro” (su título en español) está basada en el libro homónimo de no ficción escrito por el periodista Mark Bowden, que narra el hecho real acontecido durante una misión estadounidense de pacificación, con mandato de la ONU en Somalia en el año 1993. La película cuenta con un gran elenco que incluye aparte de McGregor, a Eric Bana, Josh Hartnett, Tom Sizemore, William Fichtner, Sam Shepard, Jeremy Piven y Tom Hardy.

6. “Big Fish” de Tim Burton (2003)

“El gran pez” está basada en la novela “Big Fish: A Novel of Mythic Proportions” de Daniel Wallace, en donde Edward Bloom es un hombre que relata momentos de su vida añadiéndoles características fantásticas, pero cuando lo hace en la boda de su hijo Will, que trabaja como periodista en París, deja de hablarle durante tres años. Cuando la salud de su padre empeora, este regresa junto a su esposa Josephine a Alabama. Es en el avión donde Will narra una de las historias de su padre, en la que conocía a una bruja que le mostraba de qué manera moriría al mirar a través de su ojo de vidrio.

7. “El sueño de Cassandra” de Woody Allen (2007)

Esta cinta de Allen tiene como protagonistas a Ewan McGregor y a Colin Farrell. Narra la historia de Ian (McGregor) y su hermano menor Terry (Farrell). A pesar de sus apuros económicos, ambos adquieren un velero de segunda mano llamado “Cassandra’s Dream”, con la idea de acondicionarlo y navegar en él los fines de semana.

8. “Ángeles y demonios” de Ron Howard (2009)

La segunda cinta, basada en una novela de Dan Brown , es la secuela de “El código Da Vinci”, donde la Organización Europea para la Investigación Nuclear inicia el Gran Colisionador de Hadrones y crea tres frascos de partículas de antimateria, más grandes que las producidas antes. Casi inmediatamente, el padre Silvano es asesinado y uno de los frascos de antimateria desaparece. Al mismo tiempo, la Iglesia católica está de luto por la repentina muerte del papa Juan Pablo II en Roma y se prepara para el cónclave papal para elegir al próximo papa. El camarlengo, el padre Patrick McKenna (Ewan McGregor), asume el control temporal de la Santa Sede, lo que generará los hechos más extraños que serán investigados nuevamente por Robert Langdon (Tom Hans).

9. “Beginners” de Mike Mills (2010)

La película está estructurada como una serie de interconexiones de flashbacks . Tras la muerte de su padre Hal (Christopher Plummer), Oliver (Ewan McGregor), reflexiona sobre su relación con este y la muerte de su madre, Georgia. Poco después de la muerte de ella, Hal había hecho pública su homosexualidad a su hijo (Oliver) y comenzó a explorar este aspecto de su vida. En el ínterin, a Hal se le diagnostica un cáncer terminal y Oliver ayuda a cuidar de él, hasta que muere.

10. “Last Days in the Desert” de Rodrigo García Barcha (2015)

Esta es una película de drama y religión dirigida y escrita por Rodrigo García Barcha, hijo del Novel Gabriel García Márquez y protagonizada por McGregor. Trata acerca de la tentación de Jesucristo. La cinta sigue a Jesús y al diablo por el desierto. Lo interesante es que Ewan interpreta tanto al hijo de Dios como al diablo.

Series

McGregor a lo largo de su carrera también ha participado en varias series (su debut actoral fue en una ficción de tv inglesa), ya sea como invitado, parte de reparto o protagonista. Mencionamos algunas de ellas: