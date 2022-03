Desde que se estrenó “Joker”, película dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, muchos fanáticos de DC esperaban con ansias la confirmación de una secuela que continúe mostrando la vida de Arthur Fleck tras dar sus primeros pasos como Guasón.

Luego de que se diera luz verde a la escritura de una segunda parte, no pasó mucho tiempo para que se generen las dudas sobre cuándo llegaría el filme a los cines. No obstante, un reciente informe del portal The Ankler (vía Tomatazos) indicó que la cinta podría retrasar su estreno.

Según reportaron, el guion del “Joker 2″ se ha demorado más de lo esperado, debido a que la historia de Todd Phillips no habría convencido del todo a la producción, lo que provocaría que el proceso tarde cada vez más.

"Joker" (2019), dirigido por Todd Phillips. Créditos: Composición

Si bien existen rumores de que la película podría iniciar sus grabaciones en 2023, ante la nueva información, es probable que los seguidores tengan que esperar un poco más para ver nuevamente al villano.

¿De qué trato “Joker”?

La cinta gira en torno a Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un hombre que sufre de trastornos mentales y que trabaja arduamente para cuidar a su mamá de avanzada edad.

A pesar de sus intentos por ver las cosas positivas ante todo lo que le sucede, una situación en particular hará que Arthur poco a poco vaya atormentándose hasta convertirse en uno de los villanos más popular de DC: Joker.

“Joker” - tráiler