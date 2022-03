“Animales fantásticos 3” revelaría si Credence es parte de la familia Dumbledore

Luego de más de tres años, al fin podremos ver en la pantalla grande la tercera entrega de “Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore”, la cual nos mostrará el enfrentamiento entre Albus y Gellert. La cinta coescrita por J.K. Rowling y que expande el mundo mágico de Harry Potter llega a los cines en preestreno este 13 de abril y las entradas podrán adquirirse desde el 31 de marzo.

Al recordar el final de la segunda parte de la franquicia, vimos a Grindelwald, interpretado en aquella ocasión por Johnny Depp, revelar que Credence en realidad es Aurelius Dumbledore, hermano de Albus, Ariana y Aberforth Dumbledore. ¿Fue real la afirmación o solo fue un truco para que se una al bando de Gellert?

Ezra Miller como Credence Barebone. Foto: Warner Bros.

¿Quién es Credence en la saga “Animales fantasticos”?

Para poder saber quien es Credence tenemos que analizar el linaje Lestrange. “Animales fantásticos 2″ nos presentó a Leta Lestrange, la vieja amiga de Newt en Hogwarts que ahora está comprometida con su hermano Theseus Scamander. En la tumba de su familia, ella reveló que cambió a su verdadero hermano Corvus por un bebé menos problemático después de que el barco en el que se encontraban se hunde. El niño que sobrevivió fue Credence, pero fue entregado en adopción luego de que se descubrió la verdad.

Credence y Nagini en "Animales fantásticos 2". Foto: Warner Bros. Pictures

Sin embargo, al final de la cinta, Grindelwald afirmó que el verdadero nombre de Credence es Aurelius Dumbledore y dijo que Albus quiere destruirlo. Lo que indicaría que podría ser el tercer hermano o que tendría algún tipo de relación con el director de Hogwarts. Esto dejó confundido a más de un fanático de Harry Potter debido a la línea de tiempo que se manejaría en la historia.

La verdad de Aurelius Dumbledore

Por lo que hemos podido ver en la saga de Harry Potter, Percival y Kendra tuvieron tres hijos: Albus, Aberforth y Ariana. En las “Reliquias de la muerte” se descubrió que la muerte de su hermana fue un daño colateral durante un enfrentamiento entre ambos hermanos y Grindelwald.

En uno de sus ataques incontrolables, la joven fue asesinada y Percival terminó en Azkaban tras vengarse de los tres jóvenes que habían herido a su hija cuando ella solo tenía 6 años. Esto ocasionó que los dos hermanos que quedaban terminaran separándose hasta que se los unió en el final de Harry Potter.

Albus, Ariana y Aberforth Dumbledore. Foto: Warner Bros. Pictures

Ahora, un hermano desconocido llegaría a la historia, aunque esto rompería lo contado anteriormente por J.K. Rowling. Credence habría nacido en 1901, según el guion de “Animales fantásticos 2″, pero Kendra y Percival fallecieron antes del cambio de siglo. Cabe la posibilidad de que sea hijo de una mujer distinta y que ella tuviera al niño cuando el padre de Albus se encontraba en prisión.

Otra alternativa sería que en realidad no fuera hermano de Albus, aunque sí un Dumbledore. Podría tratarse del primo o el sobrino perdido. No obstante, no se descarta que Grindelwald no sepa directamente quién es y esté mintiendo con el fin de conseguir el apoyo del personaje en el enfrentamiento contra el popular director.

En cualquiera de los dos casos, solo queda esperar al estreno de “Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore” a fin de que se pueda responder esta interrogante.