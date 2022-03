Pixar estaría desarrollando serie de “Buscando a Nemo” para Disney Plus

El medio The DisInsider Show anunció que la empresa del ratón, The Walt Disney Company, estaría apostando por la nostalgia al traer la serie “Buscando a Nemo”, donde Marlín, Dory y Nemo regresarían para nuevas aventuras.

Además, el mismo medio asegura que Pixar ya se encuentra trabajando en la serie junto con el director de la película original, Andrew Stanton, quién también trabajó en “Buscando a Dory”, “Bichos: una aventura en miniatura”, “Wall-e” y “John Carter”.

Poster oficial de "Buscando a Nemo". Foto: Pixar

¿De qué trata “Buscando a Nemo”?

La película se estrenó en 2003 y nos cuenta la historia de un padre viudo pez payaso que vive junto a su hijo en un paradisíaco arrecife. Cuando unos pescadores se llevan al pequeño en una red de pesca, Marlín inicia su viaje a través del océano australiano para dar con su paradero. Durante su travesía se une a Dory, una simpática y olvidadiza pez cirujano azul. Ambos encuentran en el otro a un amigo entrañable y juntos viajan por las aguas con un objetivo en común.

“Buscando a Nemo”, la serie

“Así que esto es directamente de Pixar... digamos que en los próximos dos años seguirás obteniendo contenido original después de ‘Lightyear’ gracias a cosas como ‘Cars On The Road’ y ‘Dug Days’, Pixar se está sumergiendo en el mundo de las series... están animando y desarrollando junto a Andrew Stanton, una serie de ‘Buscando a Nemo’ para Disney Plus”, señaló el medio en mención respecto a la serie del pez payaso que llegaría a Disney Plus.

Marlín y Dory en "Buscando a Nemo" . Foto: Pixar

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre la serie animada de Nemo, pero queda claro que Disney está generando más ideas para su plataforma de streaming.