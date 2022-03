Aunque la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” ya no tiene el mismo rating que en los primeros días de estreno, sigue intensificando la trama colombiana con nuevos personajes y dilemas. Además, estamos muy cerca de volver a ver a Franco Reyes, interpretado por Michel Brown.

Andrés y Gaby Reyes Elizondo son los hijos de Sarita y Franco. Foto: Facebook/@PasionDeGavilanes

Mientras tanto, los fans continúan atentos a cada uno de los capítulos de “Pasión de gavilanes 2″ y de todo su material extra. Por ello, en esta ocasión, te compartimos un divertido y tierno video en el que Natasha Klauss y su personaje Sarita Elizondo revelan lo que ambas tienen en común: su amor por los caballos.

“Hola, ¿cómo están? Soy Sarita Elizondo y aquí estoy con mi hermoso Sexto. Él es el caballo que me acompaña desde la primera escena que empezamos a grabar. Tiene su temperamento como Sarita, pero realmente es muy noble, muy tranquilo”, inicia diciendo Natasha Klaus, en el video posteado en el Instagram oficial de “Pasión de gavilanes”.

Natasha Klauss comparte su pasión por los caballos. Foto: Instagram/@natashaklauss27

“No me da nervios, bueno a Natasha generalmente. A mí me gusta montar a caballo desde la primera temporada. Son unos animales sumamente sensibles. Ellos ayudan a que las energías se liberen, creemos que están como de mal genio o algo y no, están botando nuestra propia energía”, añadió.

La actriz no solo se animó a hablar sobre estos animales, sino también aprovechó en invitar a todos los seguidores a seguir al tanto de lunes a viernes de “Pasión de gavilanes 2″. “Quiero que se conecten todos los días con “Pasión de gavilanes” que está espectacular. Una historia maravillosa por Telemundo ”, aseguró.

Natasha Klauss, Sarita Elizondo y su pasión por los caballos