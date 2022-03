Lo que nos dejaron los Óscar 2022

A la cineasta Jane Campion le tocó subir al escenario de los Óscar cuando aún la audiencia —y los nominados— se enteraba de que el golpe que le propinó Will Smith a Chris Rock estaba fuera del guion. Los periodistas en el auditorio informaban que el actor había sido calmado por Denzel Washington durante la pausa. Al retomar la transmisión, a muchos les parecía una ironía sobre la industria que “El poder del perro”, una película que habla también de las masculinidades tóxicas, ganara el Óscar a mejor dirección. Fue la segunda estatuilla para la directora de “El piano” y con ello se convirtió en la tercera mujer cineasta en ganar el Óscar en más de nueve décadas.

Jane Campion. Directora de El poder del perro. Foto: difusión

“La verdad es que ha sido muy dramático, oops. Me encanta dirigir porque te permite profundizar en una realidad y hacer posible una historia”, dijo la neozelandesa y agradeció al autor de la novela homónima. “También a Thomas Savage, quien escribió sobre la crueldad buscando justamente lo contrario”.

Al margen del escándalo por Will Smith, la ceremonia significó un triunfo histórico para el streaming y para las cineastas. La directora de “CODA”, Sian Heder, ganó la estatuilla a mejor guion adaptado y tanto “El poder del perro” como “CODA” no fueron estrenadas en salas comerciales.

Fue una noche que transcurría según su programación, con homenajes. Se sabía que Anthony Hopkins saldría al escenario (luego apareció bailando la salsa ‘Llorarás’ en la fiesta posterior). Tras los homenajes a “Pulp Fiction” y “El padrino”, Lady Gaga y Liza Minnelli entregaron el Óscar a mejor película. Gaga entonó una de las canciones de Cabaret y Minnelli, ganadora del Óscar, reapareció en los escenarios en silla de ruedas por el aniversario 50 de la película. La mítica actriz fue la encargada de llamar al elenco de “CODA”.

Lady Gaga y Liza Minnelli. Entregaron el premio a mejor película y celebraron los 50 años de Cabaret. Foto: difusión

Evaluaron eliminar a Smith de la categoría

Según CNN, Chris Rock no ha presentado cargos contra Smith. Sin embargo, una fuente de la industria le dijo a People que, tras comprobar que no se trataba de una broma, evaluaron sacar de competición al actor. “Eliminar a Will definitivamente se discutió. (Pero) no se puede planificar algo como esto y tomar una decisión en una fracción de segundos que necesita la aceptación de todos”.

Por otro lado, The Washington Post informó que, pueden quitarle el Óscar al actor de El método Williams. “Se le puede pedir a Will Smith que devuelva su estatuilla, dicen los expertos”. La organización emitió un comunicado en el que señalan que el “incidente” está en revisión. “La Academia puede tomar cualquier acción disciplinaria permitida por los estatutos”.