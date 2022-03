Netflix y series inspiradas en libros para ver: de Bridgerton hasta Gambito de dama

Las novelas son un gran lugar donde encontrar material para programas de televisión, y las series y películas vistas en los últimos años es muestra de ello. Para algunos fanáticos es emocionante ver sus libros favoritos cobrar vida en la pantalla y cómo los canales o productoras adaptan las historias y los personajes. De entre varios ejemplos, uno de estos últimos casos es Bridgerton, temporada 2, nuevo estreno de Netflix.

La primera temporada atrapó a los televidentes con el apasionante romance de Daphne Bridgerton con Simon, el duque de Hastings. Para estos nuevos episodios, tenemos un cambio de enfoque y ahora veremos qué sucede entre Anthony Bridgerton y Kate Sharma.

Pero Bridgerton no es la única serie de Netflix inspirada en una novela popular. En esta lista conoce más historias sacadas de libros que puedes ver en el streaming.

Lupin

Inspirado por las aventuras de Arséne Lupin, el caballeroso ladrón, Assane Diop se propone vengar a su padre de las injusticias sufridas a manos de una familia adinerada. La serie de Netflix está inspirada en el libro del mismo nombre de Maurice Leblanc.

Sombra y hueso

Fuerzas oscuras conspiran contra Alina Starkov, una cartógrafa huérfana con un poder extraordinario que podría cambiar el destino de su devastado mundo. La trama está inspirada es dos libros de las novelas del Grishaverse de Leigh Bardugo, la trilogía “Sombra y hueso” y “Seis de cuervos”.

Gambito de dama

En los cincuenta, una joven de un orfanato de nombre Beth Harmon descubre que tiene un increíble don para el ajedrez y recorre el arduo camino a la fama mientras lucha contra sus adicciones. Basada en la novela de Walter Tevis publicada en 1983.

Poco ortodoxa

Criada en el jasidismo y presa en un matrimonio convenido, Esty huye de Brooklyn a Berlín, donde un grupo de músicos la hace sentirse en casa, hasta que la alcanza su pasado. Basada en las memorias de Deborah Feldman “Unorthodox: the scandalous rejection of my Hhsidic roots” (2012).

Un lugar para soñar

Una enfermera practicante se muda a un pueblito del norte de California buscando tranquilidad, pero encuentra algo (y alguien) que la moviliza. Basada en las novelas homónimas de Robyn Carr.