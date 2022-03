“Doctor Strange: en el multiverso de la locura” está a nada de estrenarse y el elenco sigue soltando datos interesantes sobre la siguiente película del Universo Cinematográfico de Marvel. En esta ocasión, el protagonista de “Doctor Extraño 2″, Benedict Cumberbatch, ha revelado la relación entre el título y la cinta.

Benedict Cumberbatch regresa con su papel del Hechicero Supremo en la próxima película del UCM. Foto: Marvel Studios

En una entrevista con Total Film, Benedict Cumberbatch ha comentado lo que los fanáticos pueden esperar de la cinta por el nombre de esta, pues revelaría mucho: “Va a ser un viaje emocionante y completamente alucinante. Realmente lo es. El título habla de la experiencia de verlo, creo, y ciertamente de hacerlo. Había mucha locura, mucho multiverso y mucho Doctor Strange”.

Con estas declaraciones, Cumberbatch solo genera mayor incertidumbre y emoción por ver ya “Doctor Strange: in the multiverse of madness”. Realmente, el audiovisual del UCM, hasta el momento, promete mucho, ya que veremos a más personajes de Marvel, como Scarlet Witch de Elizabeth Olsen.

Elizabeth Olsen volverá a ser Scarlet Witch en Doctor Strange 2. Foto: composición LR/Marvel

Además, nuevas figuras se incorporarán al UCM, como el profesor Charles Xavier de los X-Men. Como si esto fuera poco, se ha especulado mucho que podríamos ver a otro Ironman, tal vez interpretado por Tom Cruise; Ghost Rider, caracterizado nuevamente por Nicolas Cage o Keanue Reeves, hecho que igualmente es incierto; y otros integrantes de Midnight Sons.

“Doctor Strange: in the multiverse of madness” llega a los cines del mundo el viernes 6 de mayo de 2022. Lo más probable es que en Latinoamérica el filme del Doctor Extraño se lance días antes como en anteriores ocasiones con diversas películas de Marvel.

“Doctor Strange: en el multiverso de la locura”: tráiler oficial