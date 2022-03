¿Will Smith perderá su Oscar tras incidente con Chris Rock? Esto dice el código de la Academia

La reciente entrega de los Premios Oscar tuvo diversos momentos que causaron la incomodidad entre los asistentes y los espectadores. Sin embargo, uno de los sucesos más impactantes que dejó la noche fue cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock, debido a una desafortunada burla que el comediante hizo sobre Jada Pinkett-Smith. Por esta razón, la primera pregunta que muchos tienen es qué consecuencias habrá.

Si bien ya se ha comentado que Rock no levantará cargos en contra del famoso ‘Príncipe del rap’, la duda inmediata es si se le retirará la estatuilla a Smith. Ante ello, el portal CBS reveló que el código de conducta de la Academia fue modificado desde 2017, a raíz del movimiento Me too.

En ese sentido, la organización pide a sus miembros que se comporten de forma ética y que defiendan los “valores de la academia de respeto a la dignidad humana, inclusión y un entorno de apoyo que fomente la creatividad.”

De ese modo, se oponen “categóricamente a cualquier forma de abuso, acoso o discriminación” y estipulan que no es lugar para “personas que abusan de su estatus, poder o influencia de una manera que viola las normas de decencia”.

Will Smith se llevó su primer Oscar por "El método Williams". FOTO: EFE

Con ello en mente, también se establece que la junta directiva de los Oscar puede suspender o expulsar a quienes infrinjan el código de conducta o que “comprometan la integridad” de la organización.

Bajo este contexto, fuentes mencionaron al portal The New York Post que el bofetón de Will Smith a Chris Rock “es básicamente una agresión. Todo el mundo estaba muy conmocionado en la sala, era muy incómodo. Creo que Will no querría devolver su Oscar, pero quién sabe lo que pasará ahora”.

Will Smith y Chris Rock tuvieorn uno de los encuentros más comentados de los Oscar 2022. Foto: composición/La República

Por su parte, The Sun ha compartido la siguiente información en base a sus fuentes internas. “No se puede considerar que estén aprobando la violencia de ninguna manera y hay algunas personas en la Academia que creen que deberían quitarle el premio para dejar constancia. Otros, sin embargo, creen que se le debe permitir conservarlo. (…) La Academia se está tomando esto muy en serio”, aseguraron.

Por lo pronto, The Academy ya ha publicado un mensaje en torno a la polémica, aunque no ha sido determinante en torno a las acciones que tomarán sobre lo que pasará con el protagonista de “King Richard”, filme que le dio su primer Oscar a mejor actor.