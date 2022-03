Will Smith y Chris Rock en los Oscar 2022: la Academia se pronuncia tras altercado

Durante los Oscar 2022, Will Smith, actor premiado por su papel en “King Richard”, tuvo un altercado que ha dado la vuelta al mundo: golpeó a Chris Rock sobre el escenario.

El intérprete dejó sin palabras no solo a los presentes sino a los televidentes, quienes vieron cómo se levantó de su asiento y abofeteó al comediante después de que hiciera un comentario sobre Jada Pinkett Smith, quien tiempo atrás fue diagnosticada con alopecia. “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca!”, le respondió Smith ante el silencio de la sala.

La repuesta de la Academia ante el incidente de Will Smith

La Academia recurrió a las redes sociales para abordar el altercado entre Smith y Rock. “No aprobamos la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”, dijeron.

Este momento en los Oscar 2022 dejó atónitos a los espectadores de todo el mundo, instantáneamente se volvió viral en las redes sociales y provocó más de una teoría en torno a lo que realmente pasó con estos actores.

En medio de las especulaciones, el editor ejecutivo de Variety, Ramin Setoodeh, tuiteó lo siguiente: “Alguien que trabaja para los Oscar me dijo que Chris Rock no fue interrumpido por Will Smith en los ensayos de ayer. No se suponía que pasaría. Era real”.

Chris Rock y Will Smith protagonizaron incidente en los Oscar 2022. Foto: AFP / captura Twitter

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha compartido un mensaje por lo ocurrido. Will Smith cerró la noche de los Oscar 2022 llevándose un premio al mejor actor por su trabajo en “King Richard”.