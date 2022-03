Tom Cruise: se publican nuevas fotos de “Top Gun: Maverick” antes de su esperado estreno

En las imágenes que presentó Total Film, Tom Cruise está de vuelta como Maverick. También se han visto fotos del actor Miles Teller como el hijo de Goose, Rooster . Estas fotos sirven de antesala para el estreno de la esperada secuela de “Top Gun”.

Tom Cruise está de vuelta como Maverick. Foto: Revista Total Film.

Atraso de estreno por la pandemia

La película se ha retrasado mucho debido a la pandemia de la COVID-19, pero finalmente se estrenará en mayo de este año. La cinta es la secuela largamente esperada del “ Top Gun” original de 1986, una de las películas más queridas de Cruise . El coprotagonista de “Cruise’s Top Gun: Maverick” , Manny Jacinto, ha dicho que, a pesar de todos los retrasos, la película valdrá la espera para el público .

“Fue muy divertido. Quiero decir, filmamos eso hace tres años”, dijo Jacinto a la revista Variety. “Antes de eso, 30 años fue la primera. 33 años que la gente ha estado esperando ... No puedo esperar. Quiero decir, Tom no defrauda. Fue increíblemente divertido filmarlo. Si puedo recordarlo, fue la mejor experiencia... Él simplemente emite esa vibra, esta energía de ética de trabajo. Te inspira. Entras en el set y con él te aseguras de dar el 110%. No puedes evitar hacerlo”.

Por su parte, Miles Teller habló para Men’s Journal sobre la preparación para su papel como el hijo de Goose. “Tuve unos tres meses de entrenamiento de vuelo antes de comenzar la película. Ese momento fue importante para sentirnos cómodos con las naves , pero también para desarrollar nuestra tolerancia a la fuerza G, porque todos los elementos aéreos se filmaron prácticamente. El entrenamiento comenzó en un Cessna y luego se trasladó a un Extra 300, con un solo hélice, nave de acrobacias aéreas, donde comienzas a mejorar tu tolerancia G. A partir de ahí nos subimos a un L-39 Albatros, volando con estos tipos llamados The Patriots, que son el equivalente civil de los Blue Angels”, explicó al medio.

33 años han pasado desde la cinta original Top Gun. Foto: Paramount / Total Film.

¿De qué tratará “Top Gun: Maverick”?

Según la sinopsis oficial: “Después de más de treinta años de servicio como uno de los mejores aviadores de la armada, Pete ‘Maverick’ Mitchell (Tom Cruise) está donde pertenece, como un valiente piloto de pruebas y esquivando el avance de rango. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada como ningún piloto vivo ha visto jamás, Maverick se encuentra con el teniente Bradley Bradshaw (Miles Teller), ‘Rooster’, el hijo del difunto amigo de Maverick y oficial de intercepción de radar, el teniente Nick Bradshaw, también conocido como ‘Goose’. Al enfrentarse a un futuro incierto y a los fantasmas de su pasado, Maverick se ve envuelto en una confrontación con sus propios miedos más profundos.

“Top Gun: Maverick” es dirigida por Joseph Kosinski. Foto: Paramount /Total Film.

Reparto de “Top Gun: Maverick”

“Top Gun: Maverick” es dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Tom Cruise, y cuenta con las actuaciones de Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris y Val Kilmer.

“Top Gun: Maverick” se estrena en cines el 27 de mayo. Foto: Paramount /Total Film.

Fecha de estreno y tráiler