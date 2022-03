“CODA” hace historia en los Óscar

Los Óscar han vuelto al teatro Dolby y la presentación de Beyoncé abrió la ceremonia desde las canchas de tenis Compton con la canción ‘Be Alive’ de la película El método Williams. La gala televisada inició una hora después de la llamada ceremonia ‘b’, en la que entregaron ocho premios. Como se sabe, la decisión de la organización de no transmitir estos premios es parte de un intento por actualizar la programación; esto significó la protesta de varias estrellas como Jessica Chastain, quien acudió a la gala previa y celebró con el equipo de maquillaje y peinado el Óscar por su caracterización en “Los ojos de Tammy Faye”.

Mejor actriz. Jessica Chastain por "Los ojos de Tammy Faye". Foto: difusión

La primera estatuilla de la ceremonia en vivo fue para la estadounidense Ariana DeBose como mejor actriz de reparto por West Side Story. La artista de ascendencia afropuertorriqueña le dedicó el Óscar a la legendaria actriz Rita Moreno y a los latinos. “Vean a esta latina, soy una mujer de color, abiertamente gay que encontró su fuerza a través del aire. A todos los que alguna vez han dudado sobre su identidad les prometo que hay un lugar para nosotros”.

Actriz de reparto. DeBose por West Side Story. Foto: difusión

El streaming obtuvo uno de los reconocimientos más importantes a mitad de la gala con Troy Kotsur de “CODA”. Se convirtió en el mejor actor de reparto y la estatuilla significó un triunfo también para el servicio de Apple TV, que adquirió los derechos de la película tras el Festival de Sundance por una cifra récord. Pero más allá de eso, Kotsur hizo historia al ser el primer actor sordo en ganar un Óscar. “Es extraordinario que CODA haya llegado a todo el mundo, incluso a la Casa Blanca. Mi padre era el mejor signador de la familia. Pero tuvo un accidente y se quedó paralizado de la nuca para abajo. Papá, tú eres mi héroe y siempre te querré”. Se dirigió a la comunidad CODA y a la comunidad con discapacidades. “Es nuestro momento”.

Luego del premio a Jane Campion por El poder del perro (la tercera mujer en la historia en ganar a mejor dirección), Chastain ganó su primer Óscar a mejor actriz por interpretar a la televangelista y cantante. “Para todos los que alguna vez se sienten desesperados, solos, que sepan que se nos quiere incondicionalmente por lo singulares y lo únicos que son cada uno”. “CODA” cerró la gala como la mejor película.

El efecto Will Smith

Will Smith y Jada se volvieron una pareja más que mediática, ya que venían de contar sus problemas matrimoniales, la depresión que sufrió Smith, que lo llevó a tener pensamientos suicidas, y hablaron también de la relación abierta que mantenían y que no “la recomendaban” a nadie. Gracias a su trabajo en El método Williams, Smith era favorito para ganar el primer Óscar de su carrera y estuvo sentado cerca del escenario. Chris Rock utilizó la enfermedad de Jada (una condición que le provoca la caída del cabello) para elaborar una broma acerca de la secuela de GI Jane. El actor subió al escenario, abofeteó al humorista y lo insultó desde su butaca. Mientras se creía que era parte del guion y la ceremonia continuaba, Vanity Fair explicó: “Durante el descanso, Denzel (Washington) llevó a Will a un lado para hablar con él y se alejaron juntos de sus asientos. Denzel tiene su brazo alrededor de Jada y está arrodillado junto a ella a pesar de que el espectáculo ha comenzado”. Finalmente, la Academia le otorgó el Óscar a Smith, quien subió entre lágrimas y dijo que Richard Williams fue un defensor de su familia. “En mi vida me llamaron a amar y proteger a la gente, y ser un sostén para mi gente. Sé que al hacer lo que hacemos, tienes que poder aceptar el abuso y que la gente te falte el respeto. Tienes que sonreír y fingir que está todo bien. Denzel (Washington) me dijo ‘ten cuidado, cuando estás en tu momento más alto, es cuando el diablo viene por ti”, dijo y añadió que “espera” que la Academia lo vuelva a invitar.

Will Smith. Ganó el Óscar, pero fue tema tendencia por golpear a Chris Rock. Foto: AFP

Otros premios

Mejor sonido. “Dune”.

Mejor cortometraje documental. “The Queen of Basketbal”.

Cortometraje de animación. “El limpiaparabrisas”.

Mejor diseño de producción. “Dune.”