Los Oscar siempre son objeto de algún tipo de polémica y este año no ha sido la excepción. Además de las incómodas bromas que formaron parte de la noche, la comidilla fue el bofetón que le propinó Will Smith a Chris Rock. Sin embargo, otro de los momentos que dejó un sinsabor entre los espectadores fue el segmento del ‘in memoriam’, en el que Bob Saget no fue incluido, a pesar de su estatus de ícono de los años 90.

El recordado actor falleció a los 65 años dentro de la habitación de un hotel en Orlando. Foto: EFE

Como ya es habitual, el mencionado segmento honró a todos aquellas famosas figuras que nos abandonaron en 2021. No obstante, el desarrollo del espacio fue un tanto diferente, ya que se incluyó el testimonio de Tyler Perry, quien compartió el impacto del actor Sidney Poitier en su vida; Bill Murray habló sobre el director de “Los Cazafantasmas”, Ivan Reitman; y Jamie Lee Curtis elogió a Betty White.

Pese a toda la alegría que le dio un poco de luces al ‘luto’, la ausencia de Saget fue lo que más llamó la atención. Hasta el momento, la Academia no ha emitido algún tipo de explicación sobre la ausencia del popular Danny Tanner de “Tres por tres”, quien falleció a inicios de enero de este año.

Aun así, el portal especializado Screen Rant menciona que una posible razón para este hecho es la carrera del actor. Como se recuerda, el intérprete construyó su trayectoria, principalmente, en torno a producciones para la TV, por lo cual su tributo en los Oscar 2022 habría estado fuera del alcance de la rama de la ceremonia. Por ello, se espera que sea homenajeado en la próxima edición de los Emmy Awards.

Pese a lo convincente que pueda sonar ello, el ‘in memoriam’ sí incorporó la mención a Betty White, quien era mayormente conocida como presentadora de televisión. Incluso se pudo ver la imagen de la recordada actriz mexicana Carmen Salinas.

Otros nombres que fueron dejados de lado fueron: Robert Downey Sr., Norm MacDonald y Ed Asner.

Claramente, el hecho de que Saget fuera ignorado desconcertó a sus fans, lo cual provocó reacciones en Twitter. A continuación, te dejamos algunas de las opiniones de los usuarios de la mencionada red social.

Fans reaccionan a la ausencia de Bob Saget en los Oscar 2022. Foto: captura de Twitter

