La segunda parte de “Doctor Strange” se prepara para llegar a las salas de cine el 6 de mayo y mostrar una de las historias más atrapantes del Universo Cinematográfico de Marvel. Asimismo, la colaboración entre Benedict Cumberbat (Doctor Strange) y Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) tiene a los fans con altas expectativas.

Ahora, Marvel Studios ha compartido en redes sociales algunas fotografías exclusivas del filme en el que destacan personajes principales como la Bruja Escarlata, Wong, América Chávez y el mismo ‘Hechicero Supremo’.

Elizabeth Olsen como Scarlet Witch. Foto: Marvel

Nuevo vistazo de Wong. Foto: Marvel

Doctor Strange vuelve como el poderoso hechicero en su película secuela. Foto: Marvel

Cabe resaltar que esta será la primera introducción de Chávez al UCM, por lo que se espera grandes resultados sobre lo que hará dentro de la trama. Recordemos que en los cómics, la superheroína es la segunda en usar la identidad de Miss América.

Primera aparición de América Chávez. Foto: Marvel

Hasta el momento, no se tienen mayores detalles sobre lo que tratará “Doctor Strange: in the multiverse of madness”, pero, según confesó Cumberbat en una entrevista con la revista Empire, la película sería igual o incluso más aclamada que “Spider-Man: no way home”.

¿De qué tratará “Doctor Strange 2″?

“Tras los eventos de “Avengers: endgame”, Stephen Strange continúa buscando la Piedra del Tiempo. Un viejo amigo convertido en enemigo pone fin a sus planes y hace que Strange desate un mal indescriptible”, dicta la sinopsis oficial del largometraje.

“Doctor Strange: in the mutiverse of madness” - tráiler oficial