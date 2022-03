Sean Penn critica los Premios Oscar 2022 por no darle voz al presidente de Ucrania

La invasión de Rusia en Ucrania aún está vigente y los medios internacionales continúan reportando todos los movimientos que realizan ambos Gobiernos sobre sus ejércitos y tierras. El actor Sean Penn, recordado por protagonizar “Yo soy Sam”, se encuentra en el lugar del conflicto desde el inicio, con el fin de documentar todos los hechos.

Ahora, en una entrevista con el medio CNN, ha exigido que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tenga la oportunidad de hablar en la ceremonia de los Premios Oscar 2022. De lo contrario —indica—, la Academia estaría desacreditándose como organización de alcance internacional.

Sean Penn arribó a Ucrania para filmar un documental sobre la invasión de Rusia. Foto: Agencias

¿Qué dijo Sean Penn?

El actor emitió un largo discurso sobre el entretenimiento y la política, y cómo a veces es necesario que no se mezclen y cómo en otras ocasiones sí lo es.

“Hay quienes —y creo que a veces tienen validez— dirían que la política es para un lugar y el entretenimiento para otro. Creo que cualquiera, como público o practicante del cine, que entienda cuál es esa expresión, (no podría) restringirla solo al cine, es decir, que no puede estar en la televisión y que no puede estar en el escenario. Restringirlo a cualquiera de ellos no puede ser encarnado dentro de un ser humano, ese tipo de naturaleza de coraje poético y expresión que la película aspira a ser lo mejor que puede ser”.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asegura que millones de personas pueden morir sin apoyo aéreo en Ucrania. Foto: EFE

El actor de 61 años conocido por involucrarse en numerosas causas políticas y humanitarias, agregó: “No hay nada mejor que la Academia pueda hacer que darle a él [Zelenski] esa oportunidad de hablar con todos nosotros. (…) Si la Academia ha optado por no hacerlo, si los presentadores han optado por no dar la oportunidad al líder en Ucrania que está recibiendo balas y bombas por nosotros, junto con los niños ucranianos a los que están tratando de proteger, entonces creo que cada uno de ellos y cada parte de esa decisión habrá sido el momento más obsceno en toda la historia de Hollywood, y espero que eso no sea lo que está sucediendo”.

A continuación, puedes ver sus declaraciones completas: