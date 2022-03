Oscar 2022: “Encanto” ganó como mejor película animada

“Encanto”, la animación dirigida por Byron Howard y Jared Arbusto, se llevó la estatuilla dorada en la categoría a mejor película animada en la ceremonia de los Premios Oscar 2022, celebrada este 27 de marzo. La cinta se impuso a otras nominadas como: “Flee”, “Luca”, “The Mitchells vs. the machines” y “Raya and the last dragon”.

Categorías en las que “Encanto” está nominada

La película que se puede ver a través de la plataforma de Disney Plus ha sido nominada en las siguientes categorías:

Mejor banda sonora

Mejor película animada

Mejor canción original por “Dos oruguitas”

¿De qué trata “Encanto”?

“Encanto” es un largometraje dirigido por Jared Bush y Byron Howard, está inspirado en el realismo mágico, movimiento literario visto en la obra “Cien años de soledad”, y centra su historia en una familia con habilidades fantásticas que vive en las montañas de Colombia. La familia está integrada por Maribel, una joven que, a diferencia del resto de sus parientes, no cuenta con algún poder mágico y trata de encontrar su lugar en el mundo.

Encanto cuenta con la colaboración musical de Carlos Vives, Sebastián Yatra, entre otros reconocidos artistas colombianos. Foto: composición/Disney

¿Qué cantantes colombianos participan en “Encanto”?

En esta película inspirada en Colombia, no podía faltar la presencia de Carlos Vives, Sebastián Yatra, Maluma y Olga Lucía Vives, cuatro grandes artistas colombianos que han dedicado sus carreras a representar el nombre de su país.

Vives interpretará la canción principal del filme “Colombia, mi encanto”, mientras que Yatra cantará “Dos oruguitas”, un tema muy especial que habla sobre el viaje que emprenden los abuelos de Maribel y que ha sido nominada a mejor canción original en los Premios Oscar. Por otro lado, Maluma y Olga Lucia, una de las integrantes del grupo Ventino, le darán voz a Mariano y Maribel, respectivamente.