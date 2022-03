En la reciente entrega de los Premios Oscar 2022, la Academia acaba de darle a Will Smith la estatuilla dorada a mejor actor protagonista por “King Richard”, exitosa biopic en la que interpreta a Richard Williams, padre de dos de las más famosas tenistas del mundo: Venus y Serena. De ese modo, el artista ha cerrado las expectativas de los fans y de la crítica, puesto que su triunfo en los SAG Awards y en los Critics Choice Awards pronosticaban su victoria.

“Es un momento precioso y no lloro por ganar un premio. No se trata de ganar un premio para mí. Se trata de poder iluminar a toda la gente. (...) El arte imita a la vida. Me parezco al padre loco, como decían de Richard Williams”, dijo Smith en parte de su emotivo discurso de aceptación.

Will Smith se ha llevado su primer Oscar gracias a su papel protagónico en "King Richard". Foto: Warner Bros

Will Smith y su altercado con Chris Rock

Un momento que sorprendió a la audiencia de los Oscar 2022 fue cuando Will Smith se paró de su asiento, se dirigió al escenario y le dio una fuerte bofetada a Chris Rock. Su inesperada reacción estuvo asociada a un comentario que el comediante hizo respecto a la calvicie de la esposa del famoso ‘Príncipe del rap’, Jada Pinkett-Smith.

Por ello, durante su ‘speech’ para agradecer por haber ganado su primera estatuilla a mejor actor, no dudó en dedicar un momento para hablar del polémico altercado: “Quiero pedir disculpas a la Academia. Quiero pedir disculpas a todos mis compañeros nominados”.

Will Smith se disculpa por haber golpeado a Chris Rock. Foto: Variety

¿Contra quiénes competía Will Smith?

Javier Bardem por “Being the Ricardos”

Andrew Garfield por “Tick, tick … Boom!”

Denzel Washington por “The tragedy of Macbeth”

Benedict Cumberbatch por “The power of the dog”

Benedict Cumberbatch era uno de los favoritos para llevarse el Oscar a mejor actor. Foto: Difusión

“King Richard” - sinopsis oficial

“King Richard” sigue el viaje de Richard Williams, un intrépido padre que contribuye a criar a dos de las atletas más destacadas de todos los tiempos, quienes acabarán cambiando el deporte del tenis para siempre.

Impulsado por una clara visión de su futuro, y utilizando métodos poco convencionales, Richard tiene un plan que llevará a Venus y a Serena Williams de las calles de Compton, California, a la escena mundial como figuras legendarias.

De ese modo, el largometraje ha sido descrito como un relato profundamente conmovedor, en el que el poder de la familia impera por sobre cualquier cosa, mientras que la perseverancia y la creencia inquebrantable son utilizadas como medio para lograr lo imposible y tener un impacto real.