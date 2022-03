Premios Oscar: tragedias que pospusieron la gala de la Academia

A poco de celebrarse la edición número 94 de los Premios Oscar, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, se espera que esta sea una gala con múltiples sorpresas; como la posible victoria que le daría la primera estatuilla a Kristen Stewart como mejor actriz, entre otras.

Sin embargo, durante la historia de este importante evento, existieron momentos en lo que la gala tuvo que posponerse debido a distintos hechos que ocurrieron en Estados Unidos. A continuación, cinco tragedias que retrasaron el evento organizado por la Academia.

Inundación en Los Ángeles

En el año 1938, tras meses de sequía, llovió en los Ángeles. Sin embargo, la ciudad no estaba lista para una lluvia torrencial que comenzó el 27 de febrero y culminó el 4 de marzo. Esto hizo que el condado Orange y Riverside fueran las urbes más afectadas cuando los ríos se desbordaron. Esto hizo que haya una inundación que destruyó todo a su paso, los Premios Oscar se celebraban el 3 de marzo, pero debido al desastre natural tuvo que posponerse hasta el 10 de marzo. Según informes de aquellos años, la inundación dejó como saldo a 100 personas fallecidas y pérdidas materiales de 70 millones de dólares.

Foto: slideserve

La muerte de Martin Luther King

Tras el asesinato de Martin Luther King el 4 de abril de 1968, la Academia decidió aplazar la gala dos días. Los Oscar estaban programados para celebrarse el 8 de abril, pero la muerte del activista por el movimiento de los derechos para los afroamericanos hizo que la premiación se realice el 10 de abril, ya que el funeral y las actividades en honor al ministro se realizaron el 9 de abril.

Martin Luther King. Foto: unsdg

El atentado contra Ronald Reagan

En el año 1981, los Premios Oscar pospusieron su celebración debido al atentado que sufrió el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Este intento de asesinato en contra del mandatario estadounidense se cometió 70 días después de que aceptara el cargo, el 30 de marzo, el político y tres personas recibieron disparos de John Hinckley Jr. a la salida del hotel Washington Hilton. Es así que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas retrasó la fecha de la gala un día y se celebró el 31 de marzo en el Dorothy Chandler Pavilion, ubicado en Los Ángeles.

Fotografía tomada minutos antes del atentado. Foto: vozdeamerica

La guerra contra Irak

Aunque los Premios Oscar del año 2003 no se pospusieron, la alfombra roja fue cancelada 24 horas antes de la gala. Esto ocurrió debido a la invasión de Irak por parte de Estados Unidos. Las estrellas de Hollywood no posaron en la red carpet, ya que pasaron rápido y no se detuvieron para dar entrevistas.

Soldados estadounidenses en Irak. Foto: vozdeamerica

La cuarentena durante la pandemia

La pandemia originada por el coronavirus hizo que la ceremonia del año 2021, programada para el 27 de marzo, se pospusiera hasta el 27 de abril. Además, esta gala fue considerada como una de las más extrañas debido a que no contó con público asistente y se construyó un set en la terminal de trenes, Union Station de Los Ángeles y una segunda sede simultánea en Londres para aquellos artistas y presentadores que no pudieron viajar.