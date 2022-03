¡Samuel L. Jackson tiene un Oscar! Recibió premio de las manos de Denzel Washington

Samuel L. Jackson, famoso por sus interpretaciones en películas como “Pulp Fiction“, por la que recibió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto y no ganó, ha obtenido finalmente un premio a su extensa carrera.

El actor de 73 años ha recibido de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas un Oscar honorífico de las manos de Denzel Washington, otro grande Hollywood. En una ceremonia previa a la entrega 2022 del galardón dorado, el intérprete compartió con los asistentes a la gala sus sentimientos por el reconocimiento.

“152 títulos de películas, 27.000 millones de dólares en taquilla, más que cualquier otro actor en la historia. Hombre, increíble”, dijo Washington al presentar a su compañero ante el público.

“Cuando recibí este llamado el año pasado, fue inesperado. Pero garantizo que esto es apreciado. Siempre pensé que dar este discurso sería fácil, pero no es así. Gracias a todos, a la Academia, a los fans. Gracias en verdad”, mencionó Jackson.

A lo largo de una carrera que abarca medio siglo, Samuel L. Jackson ha aparecido en más de 150 películas, incluidos éxitos taquilleros como “Jurassic Park“, la trilogía precuela de “Star Wars” y varias producciones de Marvel, en las que interpreta a Nick Fury.

Hace poco, protagonizó la miniserie “The last days of Ptolemy Grey” en Apple TV Plus. Sus películas, en total, han generado 27.000 millones de dólares en taquilla.