Oscar 2022: ¿quiénes son los actores que han rechazado un premio Oscar?

La edición 94 de los Premios Oscar está cada vez más cerca y, si bien la ceremonia reconoce a lo mejor del cine durante el último año, en toda la historia del evento ha habido artistas que no han recibido el premio por algún inconveniente, e incluso algunos lo han rechazado como forma de protesta.

Desde 1929, fecha en la que se realizó la primera ceremonia de la Academia, un poco más de 15 artistas no han recibido el premio, de los cuales tres lo rechazaron abiertamente. A continuación, entérate de quiénes son.

La fundición de bellas artes, Polich Tallix, ubicada en Rock Tavern, Nueva York, es la encargada de fabricar las estatuillas del Oscar. Foto: AFP

Dusley Nichols

La primera persona en rechazar un Oscar fue el guionista Dusley Nichols, quien ganó el premio a mejor guion por la película “The informant” de 1935. El escritor rechazó aceptar el galardón e indicó que el motivo era la huelga de escritores que estaba en curso en ese entonces en Hollywood debido a que la Academia se oponía a los sindicatos independientes.

“Como uno de los fundadores del Screen Writers’ Guild, que se concibió como rebelión contra la Academia y nació de la decepción con la forma en que funcionaba contra el talento empleado en cualquier emergencia, lamento profundamente no poder aceptar este premio“, escribió en una carta dirigida a la Academia que fue reportada por The Associated Press en 1936. “Aceptarlo sería darles la espalda a casi 1.000 miembros del Sindicato de Guionistas”.

Dusley Nichols fue el primero en rechazar un Premio Oscar. Foto: difusión

George C. Scott

En 1971, George C. Scott ganó el premio a mejor actor por su participación en “Patton”. Sin embargo, al enterarse de la noticia, envió un telegrama a los organizadores para rechazar ser parte de la premiación e indicó que la gala de la Academia se trataba de un evento ofensivo porque enfrentaba a los actores.

George C. Scott como el general George S. Patton en "Patton" de 1970. Foto: 20th Century Studios

Marlon Brando

Marlon Brando ganó en 1972 la estatuilla a mejor actor por su interpretación de Vito Corleone en “El padrino”; pero el famoso intérprete no se presentó en la ceremonia y en su lugar Sacheen Littlefeather subió al escenario para rechazar el premio en nombre de Brando. “Esta noche vengo en representación de Marlon Brando y me ha pedido que les diga (…) que lamentablemente rechaza este generoso galardón. Y eso se debe al maltrato a los indios estadounidenses en la actualidad por la industria cinematográfica (…) y también por lo ocurrido recientemente en Wounded Knee”, fueron algunas de las palabras mencionadas por Littlefeather.