Para la reciente ceremonia de los Premios Oscar 2022, “Dos oruguitas” fue enviada por Disney, a pesar del gran éxito de “No se habla de Bruno”. Aun así, la galardonada a mejor canción original fue “No time to die”, el aclamado tema que tiene el sello de calidad de Billie Eillish y Finneas, y que forma parte de la banda sonora de “James Bond: no time to die”.

De ese modo, el track se une a otras dos canciones de las películas de Bond que han ganado el Oscar a la mejor canción original: “Skyfall” de Adele, del filme del mismo nombre de 2012, y “Writing’s on the Wall” de Sam Smith, de “Spectre” de 2015.

Como dato adicional, en la transmisión de TNT se mencionó que Eilish es la cantante más joven en interpretar la canción principal en la historia de la saga James Bond.

¿Contra qué otras canciones competía?

“Be alive” (“King Richard”) - Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

“Dos oruguitas” (“Encanto”) - Lin-Manuel Miranda

“Down to Joy” (“Belfast”) - Van Morrison

“Somehow you do” (“Four good days”) - Diane Warren.

“James Bond: no time to die” – sinopsis oficial

Cinco años después de la captura de Ernst Stavro Blofeld, James Bond ha dejado el servicio activo. Su amigo y agente de la CIA Felix Leiter se pone en contacto con él para que le ayude a buscar a Valdo Obruchev, un científico desaparecido. Cuando se hace evidente que Obruchev ha sido secuestrado, Bond debe enfrentarse a un villano cuyos planes podrían suponer la muerte de millones de personas.