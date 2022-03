Oscar 2022: “Licorice pizza” acusada de racista por un miembro de la Academia

Los Oscar 2022 están a horas de llevarse a cabo. En esta edición de los premios más importantes del cine, hay 10 películas que están en camino a convertirse en la mejor del año. Dentro de este grupo, a pesar de que “CODA” y “El poder del perro” están como las favoritas, una de las posible ganadoras podría ser “Licorice pizza”, de Paul Thomas Anderson; sin embargo, la polémica ha empezado a inmiscuirse en su potencial victoria por acusaciones de racismo.

“Licorice Pizza” es el gran retorno de Paul Thomas Anderson. Foto: Showbizz.

Un reciente artículo publicado por The Hollywood Reporter ha compartido las opiniones de un votante, miembro de la rama de cortometrajes y largometrajes de animación de la Academia, a quien se le ha concedido el anonimato para que pueda expresar sus opiniones sin ningún tipo de sesgo.

“Odié ‘Licorice pizza’. Probablemente fue la interpretación mejor dirigida de un mal guión que he visto en años. No puedo creer que en 2022 sigamos premiando las películas descaradas e innecesariamente racistas , y que la gente pase por alto lo del acento: no aportaba nada a la película y nadie en ella lo comentaba. La excusa de que ‘eso era de la época’ es una estupidez”, se lee en parte del texto.

"Licorice pizza" se usó para referirse a los discos de vinilo, que tienen el mismo color que los dulces de regaliz negro brillante. Foto: Universal Pictures.

Las escenas que han desatado las críticas involucran a Jerry Frick, un hombre de negocios blanco que habla con un acento asiático estereotipado y falso a sus dos esposas japonesas.

Asimismo, hay una broma adicional en la que Gary Valentine confunde a la segunda esposa de Jerry con la primera, sin darse cuenta de que se ha vuelto a casar.

Si bien “Licorice pizza” es una película aclamada por la crítica y el púbico, es posible que la controversia motive a que sea ignorada en la ceremonia central de los Premios Oscar 2022, evento donde está nominada en tres categorías en total.

Licorice pizza está nominada a 3 categorías en los Oscar 2022: mejor película, director y guion original.

“Licorice pizza” – sinopsis oficial

Ambientada en los años 70, un joven de 15 años llamado Gary Valentine está intentando superar el instituto mientras trata de conseguir una prometedora carrera como actor.