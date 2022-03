Javier Bardem espera que Penélope Cruz gane el Oscar a mejor actriz: “Sería maravilloso”

La lista completa de nominados a los Oscar 2022 tienen las expectativas del público por las nubes. En esta ocasión, más allá de las menciones a mejor película, las categorías que gozan de gran atención son las de mejor actor y actriz protagonista. Si bien no es un tema nuevo, para esta edición de los premios de la Academia hay una pareja de esposos en la vida real que está en carrera para recibir su estatuilla dorada. Se trata del matrimonio Javier Bardem-Penélope Cruz.

Penélope Cruz y Javier Bardem están ambos en carrera a los Oscar como mejor actriz y actor protagonista, respectivamente. Foto: difusión

En concreto, Bardem está nominado por “Being the Ricardos”, mientras que Cruz podría llevarse el galardón por “Madres paralelas”. Algunas de las predicciones indican que los premios serían para Will Smith (“King Richard”) y Jessica Chastain (“The eyes of Tammy Faye”); no obstante, el artista español espera que sea su esposa quien se lleve los aplausos.

“Si hay una categoría que realmente es impredecible, es la de mejor actriz, y eso lo hace muy excitante. Es verdad que nadie tiene ni idea de quien puede ganar. Cualquiera de las cinco actrices puede ganar, y eso hace que Penélope lo vaya a pasar peor que yo. Estoy muy tranquilo y evidentemente soñando lo de ella. Sería impresionante, sería maravilloso” , comentó Bardem, en declaraciones recogidas por Biobiochile.

Asimismo, el intérprete mencionó que él no ha preparado ningún discurso, ya que -al parecer- no tiene ninguna esperanza en que logrará hacerse con la estatuilla: “No he preparado ningún discurso porque no tiene ningún sentido. Penélope tiene que preparar un discurso, y se está negando”.

Por lo pronto, no se tiene claro quién podría llevarse el Oscar a mejor actriz; no obstante, Chastain ha recibido gran cantidad de elogios por su interpretación de Tammy Faye. Asimismo, se convirtió en ganadora en las recientes ediciones de los Critics Choice Awards y en los SAG Awards, por lo cual muchos han tomado ello como una predicción certera de lo que pasará en la presente gala.

Lo mencionado anteriormente también se podría aplicar a la categoría de mejor actor, ya que Smith ha estado liderado la temporada de premiaciones gracias a su papel de Richard Williams en la biopic “King Richard”, la cual está en la selección a la película del año.