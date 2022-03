Oscar 2022: ¿cuánto dinero le pagan a los ganadores de la estatuilla y cuáles son los beneficios?

La gran noche de los Premios Oscar está más cerca que nunca. La ceremonia más importante del cine se llevará a cabo este domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. “El poder del perro” parte como la favorita con sus 12 nominaciones, además de tener a los espectadores en ascuas por conocer si es que Jane Campion hace historia y se convierte en la tercera mujer en conseguir el premio a la Mejor Directora. Las únicas otras dos que lo han conseguido fueron Kathryn Bigelow, por “Tierra hostil” del 2010, y Chloé Zhao, por “Nomadland” en el 2021.

Los grandes ganadores del evento no solo conseguirán la preciada estatuilla, sino también gran prestigio y muchísimas oportunidades para roles futuros. Pero, además de ello, ¿reciben alguna compensación monetaria por ganar un Oscar? La respuesta probablemente te sorprenderá: el premio económico es nada. Los nominados no obtienen ninguna cantidad de dinero por llevarse el trofeo, pero no creas que se van con las manos vacías.

¿Los actores aumentan su salario luego de ganar un Oscar?

Cada vencedor, e incluso algunos nominados, pasan por el llamado “efecto Oscar”. Tanto actores como directores subirán su cotización en la meca del cine, permitiéndoles cobrar más en sus próximos proyectos, además de fichar con diferentes marcas para toda clase de auspicios.

IBISWorld hizo un estudio en el que concluyó que conseguir un Premio de la Academia puede lograr que un actor o director aumente su sueldo hasta en un 20% en la siguiente película que filme. Si la popularidad del intérprete es alta, el porcentaje sube. Lo cual tiene mucho sentido si consideramos que al ganar un Oscar te conviertes en el objeto de deseo de los directivos de los grandes estudios y, ante mayor competencia, mayor oferta.

Chloé Zhao ganó el Oscar a la Mejor Dirección en el 2021. Foto: AFP

Definitivamente, algo que llama la atención es la gran brecha monetaria que existe entre hombres y mujeres aún después de ganar un Oscar. La Universidad de Colgate reveló que los actores lograron un aumento de 3,9 millones de dólares en promedio, mientras que las mujeres no superaron los 550.000 dólares.

Aumento en la taquilla de las películas

Y esto no se limita al salario de los actores o directores, sino también a lo ganado por los largometrajes en sí. Si una cinta gana el Oscar a la Mejor Película, esto suele significar un aumento del 20% en taquilla justo después de la ceremonia. Motivo por el cual muchas cintas vuelven a las salas de cine después de la gala.

Los beneficios no se quedan ahí, los ganadores reciben paquetes de regalos de diferentes marcas, que se cree que están valorados en miles de dólares. Dentro de estas canastas pueden encontrar viajes en cruceros, productos de cuidado personal, joyería de alta calidad, autos y mucho más.