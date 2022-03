Los Premios Oscar 2022 están prácticamente a horas de llevarse a cabo. Este domingo 27 de marzo ha sido elegido como el día para el desarrollo de la mayor ceremonia del cine. En ese sentido, a pesar de que la lista completa de nominados tuvo reacciones mixtas, es una realidad que muchos esperan con ansias la frase “The Oscar goes to” para aplaudir a las aclamadas producciones que están en competencia.

No obstante, además de las películas, actores, actrices y equipo que elevan las expectativas del público, algunos de los momentos que hacen vibrar de emoción a la audiencia son las presentaciones musicales.

De ese modo, aquí te dejamos la lista de famosas personalidades que le pondrán ritmo a la noche de los Oscar 2022.

Los Premios Oscar 2022 se realizará este 27 de marzo. Foto: The Academy/Instagram.

Beyoncé

Luego de más de 10 años desde su última aparición en el apartado musical de los Oscar, Beyoncé presentará “Be alive”, tema que forma parte del soundtrack oficial de “King Richard”, nominada a mejor película del año.

Según confirmó el protagonista del filme, Will Smith (quien ostenta una mención a mejor actor), la intérprete de “Single ladies” se inspiró para contribuir con una canción después de asistir a una proyección de la película biográfica.

“La unión de una película y una canción es una especie de magia que no tiene parangón en el mundo del espectáculo. Me sentí muy feliz cuando Beyoncé me llamó”, dijo Smith en conversación con Entertainment Weekly (vía Today Show).

Billie Eilish y Finneas

Billie Eilish y Finneas ostentan exitosos proyectos bajo su nombre. En esa línea, y luego de colaborar recientemente para “Turning red” de Pixar, los hermanos regresan a la industria cinematográfica para cantar “No time to die”, pista oficial de la película homónima de James Bond.

Reba McEntire

La cantante country Reba McEntire interpretará la canción “Somehow you do” de la película “Four good days”, dirigida por Rodrigo García y protagonizada por Mila Kunis y Glenn Close.

Sebastián Yatra

Debido al gran éxito de “Encanto” no solo por su historia, sino también por su música, Sebastián Yatra hará un perfomance de la canción “Dos oruguitas”, que también está nominada en la ceremonia.

Claramente, no se podía hablar de la familia Madrigal sin asociarla directamente a “No se habla de Bruno” (que no fue enviada para la competencia de los Oscar 2022). Es así como la cuota latina también llegará con este icónico tema, pues será presentado por Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero, con la participación especial de Becky G y Luis Fonsi.