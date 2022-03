Desde que se estrenó “Hasta que nos volvamos a encontrar”, la primera película peruana en exclusiva para Netflix, las incisivas críticas no se hicieron esperar, ya sea por su historia o las escenas en las que se habría caído en la práctica del brownface. Aun así, su llegada a la gran N roja reafirma el gran atractivo turístico del Perú, un factor que estuvo detrás de cómo Maxi Iglesias se convirtió en protagonista del filme.

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias dan vida a Ariana y Salvador, respectivamente, en "Hasta que nos volvamos a encontrar" de Bruno Ascenzo. Foto: Instagram/@unlunar

En entrevista con la famosa revista Men’s health, en su edición para España, el actor relató que su alma aventurera y sus deseos de formar parte de una trama diferente lo trajeron a suelo nacional.

“Fíjate que es curioso, porque me apetecía muchísimo hacer una película romántica, pero romántica de verdad, sin tintes de comedia, desde hace años. Justo, además, una muy buena amiga estaba en Perú y me dijo: ‘Sé lo que te gusta viajar y tienes que venir a este país’, y esa misma semana me llegó el guion”.

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias se conocieron en pleno rodaje de la película. Foto: Instagram / Instagram

En ese sentido, Iglesias comentó no solo cómo ha sido su experiencia en el Perú, sino cómo le impactó más allá de lo profesional. Asimismo, compartió cuál es su opinión respecto al resultado final de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, dirigida por Bruno Ascenzo y también protagonizada por Stephanie Cayo.

“Creo que es la película más bonita que he hecho hasta la fecha. Y Perú me ha aportado muchas cosas a nivel personal. He flipado con el país, he flipado con su gente... y de ahí han salido cosas, claro”, confesó.

Maxi Iglesias en la reciente edición de la revista Men's health España. Foto: Instagram/@menshealthesp

¿De qué trata “Hasta que nos volvamos a encontrar”?

Salvador Campodónico es un exitoso empresario español cuya familia es dueña de la corporación hotelera más importante de toda España. Para la construcción de su primer proyecto internacional, eligen aterrizar en Cusco. Es en este místico y mágico lugar es donde Salvador conoce a Ariana, una aventurera mochilera que vive una vida completamente opuesta a la suya, libre de ataduras.

Sin embargo, su amor a primera vista cambia totalmente cuando la muchacha descubre que la edificación sepultará sus recuerdos de infancia y su pasado quedará bajo el cemento de un millonario proyecto extranjero. ¿Logrará dar marcha atrás a lo que destruirá parte de su vida?