Este jueves 24 de marzo se liberó la escena eliminada de “The Batman”, que incluye imágenes de las que hasta hace poco se supo de su existencia, cuando se le preguntó a Matt Reeves sobre quién es verdaderamente el prisionero invisible de Arkham. El director respondió que este es un proto-Joker y que, de no haber suprimido una escena, sabríamos más del personaje.

Barry Keoghan como el Joker en escena eliminada de "The Batman" de Matt Reeves. Foto: Warner Bros. Pictures

Ahora, ya con el estreno de esta escena en el canal oficial de Warner Bros. Pictures, muchos fanáticos se preguntan por qué este Joker tiene tantas cicatrices y se le ve tan deforme. ¿Qué ha pasado?

En una entrevista con IGN, Matt Reeves dijo que el “Joker aún no es el Joker” y que está está inspirado en Gwynplaine de Conrad Veidt en “The man who laughs”, la película muda de 1928.

“Se mantiene de esta manera llena de suspenso, lejos de ti visualmente. Pero quería crear una iteración de él que se sintiera distintiva y nueva, pero que volviera a las raíces, así que está muy fuera del molde de Conrad Veidt y esa idea de la película muda de ‘El hombre que ríe’”, señaló Reeves.

“Él (el personaje de Veidt) nunca puede dejar de sonreír. Y eso hizo que Mike (Marino, el maquillador) y yo pensemos: ‘Estaba hablando de El hombre elefante, porque amo a David Lynch’. Y dije: ‘Bueno, tal vez hay algo aquí que no es algo en lo que él cayó, en una tina de productos químicos; o no es (Christopher) Nolan, donde tiene estas cicatrices y no sabemos de dónde vienen”, continuó explicando Matt Reeves.

“¿Qué pasa si esto es algo que lo ha tocado desde que nació y que tiene una enfermedad congénita por la que se niega a dejar de sonreír? Y ha tenido esta reacción muy oscura y ha tenido que pasar una vida de personas mirándolo de cierta manera y sabe cómo meterse en tu cabeza”, explicó.