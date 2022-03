Oscar 2022: “James Bond” y “El padrino” serán homenajeados en la gala de premios

“James Bond” no ha sido ominado al Oscar 2022, pero esto no significa que no formará parte de la gala. Al ser el aniversario 60 de la primera película del espía y el quinto de la saga “El padrino”, estas fechas no pasarán desapercibidas en la 94ª entrega de los premios.

“Tenemos algunas sorpresas en torno a eso. Todavía no podemos decir algo en especial, pero les gustará”, dijo Will Packer, productor de la ceremonia, a medios internacionales.

Regresar el glamour a los Oscar 2022

Los Oscar 2022 reconocerá las mejores películas del 2021. Foto: La Academia

El programa tiene como objetivo recuperarse de los bajos índices de audiencia del año pasado. Así también, ha trascendido que el show ha puesto parámetros para que el tiempo de desarrollo quede en las tres horas previstas. En estos cambios está incluida la controvertida decisión de entregar ocho premios antes del programa.

Detrás de escena, la pandemia sigue como parte importante para la producción. La Academia anunció que todos los asistentes deben presentar dos pruebas de PCR negativas antes del espectáculo. Los miembros de la audiencia también tienen que estar vacunados.

¿Cuándo son los Oscar 2022?

El esperado evento del cine se llevará a cabo este domingo 27 de marzo de 2022 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

¿A qué hora se podrá ver los Oscar 2022?

En Perú, los Oscar 2022 se podrán ver a partir de las 7.00 p. m. Estos son los horarios en el resto de países: