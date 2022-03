Oscar 2022: ¿a qué se debe el éxito de la canción We don’t talk about Bruno de “Encanto”?

We don’t talk about Bruno, canción de la película de Disney “Encanto” logró situarse en los primeros lugares en las listas de éxitos en Estados Unidos. Ha superado el quinto puesto que Let it go (”Frozen”) alcanzó en la lista de Billboard en 2014. A pesar de ello, la compañía decidió postular otro tema del film animado para los premios Oscar, que se entregan este domingo en Los Ángeles.

En esta ocasión, Hollywood le está dando a Bruno la oportunidad de que su nombre resuene en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

¿Cuál es el secreto del éxito de We don’t talk about Bruno?

Aquí tres razones que pueden explicar el impacto de la canción que Disney no pensó que fuese tan exitoso.

La temática

Adaptada como “No se habla de Bruno” para la versión en español, es el tema que identifica al personaje misterioso de “Encanto”.

Se trata de Bruno, el tío vidente del que nadie habla en público y que refleja el típico tema familiar que es un secreto a voces y genera polémica, así que se evade tajantemente durante la cena.

La diversidad de sonidos

Esta es una canción difícil de encasillar por la multiplicidad de voces, ritmos y escenas que la componen.

La composición “logró unir la temática, rescatando el ritmo montuno con chachachá. Por ahí se alcanza a oír como un tambor alegre, pero también hay influencia del rap y del trap”, explicó a BBC Mundo Mauro Castillo, músico independiente y una de las voces principales de la canción.

La industria detrás de la canción

Aunque una canción tenga todo el potencial para volverse viral, no es fácil lograrlo. En este caso, “Disney tiene la infraestructura para arrasar en consumo, porque es la empresa más grande de entretenimiento familiar y aun así no deja de sorprender que pueda lograr éxitos tan contundentes”, aseguró a BBC Mundo el escritor y periodista musical Juan Carlos Garay.

Además, We don’t talk about Bruno y la música de “Encanto” en general también se han beneficiado del ecosistema digital.

“Yo considero que dentro del contexto de Disney hay temas mucho más antiguos que sobrepasan en calidad a esta canción, pero pertenecen a otra época. Ahora lo que pasa es que hay mayores posibilidades de impactar y medir audiencias”, agrega.