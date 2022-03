Oscar 2022: “El callejón de las almas perdidas” es aclamada por Martin Scorsese

“Nightmare alley” es la última película de Guillermo del Toro. Sus seguidores quedaron sorprendidos al ver que se trataba de un neo noir, con un elenco de lujo y una historia trágica como solo el cineasta mexicano podía hacerlo. Como era de esperase, la cinta está participando en los Oscar 2022, la premiación más importante de la industria.

En la ceremonia, contará con un total de cuatro nominaciones: mejor película, diseño de producción, vestuario y fotografía. La competencia es dura, pero parece que las apuestas están jugando a su favor tras los elogios de Martin Scorsese en su columna de opinión en Los Ángeles Times.

“Hace unas semanas me puse al día con ‘El callejón de las almas perdidas’ de Guillermo del Toro. Quedé impresionado y conmovido”, fueron las palabras del director de “El irlandés”, “Buenos muchachos” y “Taxi driver”. Un reconocimiento que influirá positivamente y que aumenta sus probabilidades de llevarse el oro.

“No se trata sólo de una cuestión de ‘estilo’ o ‘maestría visual’, que efectivamente son exquisitos. Se trata del compromiso total de Guillermo con el material, para dar vida a su visión junto con su diseñadora de producción, su diseñador de vestuario, su director de fotografía y su extraordinario elenco encabezado por Bradley Cooper y Cate Blanchett”. agregó.

Nightmare Alley cuenta con un reparto de estrellas: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Colette, Rooney Mara, Willem Dafoe, entre otros. Foto: Searchlight Pictures

“Nightmare alley” no triunfo en cines, pero sí lo haría en los Oscar

La película “El callejón de las almas perdidas” no tuvo un exitoso paso por las salas de cine. Por este motivo, Martin Scorsese espera que al menos sea reconocida en la última edición de los Premios Oscar.

“Luego me di cuenta de que la gente no estaba yendo a verla, algo que me angustia. Obviamente esta última temporada navideña fue un momento complicado para estrenar cualquier película. Pero también me pregunto si ha habido una apreciación real del logro de Guillermo”, comentó al respecto.