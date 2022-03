Oscar 2022: ¿cómo busca Hollywood recuperar el atractivo de los premios?

Este domingo 27 de marzo se celebrará la edición número 94 de la entrega de los premios Oscar en Los Ángeles. Con las cifras de audiencia del año pasado en su punto más bajo, los organizadores están obligados a que la ceremonia vuelva a ser relevante, particularmente para el público más joven.

Pese a la era de las redes sociales, como TikTok, YouTube, y del streaming, la noche más grande del mundo del espectáculo ha ido perdiendo espectadores y, con ellos, su poder. La Academia espera captar la atención de más audiencia con cinco estrategias.

Estrellas de oro macizo

Este año, algunas de las más famosas estrellas de cine compiten por los grandes premios. Will Smith es el firme favorito para ganar el premio al mejor actor por su actuación en “King Richard”. También están las nominaciones de Nicole Kidman, Olivia Colman, Jessica Chastain, Penélope Cruz y Kristen Stewart, lo que hace que la categoría de mejor actriz sea igualmente estelar.

Anfitrionas que prometen una buena velada

La Academia optó por Amy Schumer, a quien le fue muy bien en 2015, junto con la actriz Regina Hall y la comediante Wanda Sykes, ambas muy respetadas aunque no exactamente grandes nombres internacionales.

Schumer ha señalado recientemente que podría aprovechar la oportunidad para burlarse de las estrellas en la sala.

Premio para el “favorito de los fans”

Quizás la nueva incorporación más interesante de este año es el premio a la obra favorita de los fanáticos, un intento de reconocer más películas convencionales durante la ceremonia.

Sin él, la Academia habría sido muy consciente de que no habían nominado los mayores éxitos de taquilla de 2021, incluidos Spider-Man: No Way Home y No Time To Die, en las categorías principales.

Meryl Johnson, vicepresidenta de márketing digital de los Oscar, dijo que la presentación del favorito de los fanáticos “ayudará a crear una audiencia digital comprometida y emocionada antes de la ceremonia de este año”.

Premios pregrabados

De los 23 a entregarse, ocho de ellos serán pregrabados en un esfuerzo por ahorrar tiempo durante la transmisión.

Si bien los grandes premios seguirán en vivo, las categorías llamadas “por debajo de la línea”, como mejor edición, sonido y diseño de producción, entre otras, se habrán presentado antes.

Eso significa que los nominados en las categorías técnicas estarán sentados una hora antes de que comience la ceremonia principal. Sus premios se presentarán fuera del aire y los momentos destacados se editarán en la transmisión televisiva.

“Debemos priorizar la audiencia televisiva para aumentar la participación de los espectadores y mantener el programa vital, cinético y relevante”, escribió el presidente de la Academia, David Rubin, en una carta a los miembros el mes pasado.

Canción de Bruno: en vivo

No se pueden celebrar los Oscar sin reconocer que uno de los mayores éxitos en las listas mundiales del año pasado fue la banda sonora de una película.

Por ello, la Academia va con todo, y ha anunciado que el elenco de “Encanto” interpretará el éxito “No hablamos de Bruno” en vivo por primera vez durante la ceremonia.

En la película, la canción es interpretada por más de 10 personajes, por lo que podría ser complicado ponerla en escena.