Oscar 2022: 7 películas nominadas al premio basadas en obras literarias

Todos los años, espectadores y lectores quedan sorprendidos al descubrir que detrás de algunas de las películas nominadas al Oscar hay una toda una gama de libros. Y esta edición 2022 no ha sido la excepción. Las cintas “Dune”, “El poder del perro”, “La hija oscura”, “Drive My Car”, “La casa Gucci” y “La tragedia de Macbeth”, entre otros, están basados en libros de ficción y no ficción.

“El poder del perro”

La cinta favorita de este año está basada en una novela de 1967 del escritor estadounidense Thomas Savage. La historia, ambientada en un rancho de Montana, narra el enfrentamiento entre los hermanos Burbank.

Phil, el matón homofóbico y a la vez homosexual (Benedict Cumberbatch), y George (Jesse Plemons), apacible y enamorado de Rose, a la que le propone casamiento y lleva a vivir a la casa familiar con Peter, su hijo adolescente y solo en apariencia vulnerable.

“Drive my Car”

La película del japonés Ryūsuke Hamaguchi, una de las favoritas de la crítica para los Oscar, es un relato basado en un libro del escritor Haruki Murakami incluido en la novela “Hombres sin mujeres”, un texto, de solo 40 páginas, convertido en una adaptación cinematográfica de tres horas de duración que habla del amor, la pérdida y la incomunicación.

El film opta a 4 premios en categorías muy importantes: Mejor película, Mejor director, Mejor guion adaptado y Mejor película extranjera. Uno de los principales temas que trata Hamaguchi en la cinta es la incomunicación. El protagonista del filme organiza un plantel variado de actores obligados a entenderse en diferentes idiomas: japonés, chino, coreano e incluso en lenguaje de signos.

“Dune”

La nueva adaptación de la novela de Frank Herbert, ha logrado diez nominaciones a los Óscar de este año, entre las que se encuentran mejor película, fotografía y guion adaptado, pero, la dirección de Denis Villeneuve fue ignorada.

Dune es la novela de ciencia ficción más vendida y reconocida y se publicó en los años sesenta . En total, Herbert escribió 6 libros antes de su muerte en 1986, pero después su hijo continuó con su legado y escribió muchas más precuelas que están conectadas de una u otra forma con esas 6 primeras. Al día de hoy existen 21 libros de este mundo en total.

“La hija oscura”

Es una adaptación al cine de la novela de Elena Ferrante. La actriz Maggie Gyllenhaal debuta como directora y adapta esta historia protagonizada por Olivia Colman y nominado a 3 Oscar: Mejor actriz: Olivia Colman, Mejor actriz de reparto: Jessie Buckley y Mejor guion adaptado: Maggie Gyllenhaal.

En esta película de Netflix se narra la historia de una profesora universitaria, Leda quien verá como un antiguo trauma psicológico sale a la superficie tras conocer a una mujer y a su hija en unas vacaciones de verano.

“Nightmare Alley”

“El callejón de las almas perdidas” es una película de suspenso psicológico dirigida por el mexicano Guillermo del Toro a partir de un guion del mismo Del Toro y Kim Morgan, basada en la novela de 1946 del mismo nombre de William Lindsay Gresham. El film está nominado en cuatro categorías: Mejor película, Mejor fotografía, Mejor diseño de vestuario y Mejor diseño de producción.

Es la segunda adaptación cinematográfica de la novela de Gresham, después de la versión de 1947. La película se centra en Stan Carlisle (Bradley Cooper), un ambicioso feriante que se engancha con la corrupta psiquiatra Dra. Lilith Ritter (Cate Blanchett), que demuestra ser tan peligrosa como él.

“La Tragedia de Macbeth”

Esta película es una versión muy propia de Joel Coen de la clásica obra de William Shakespeare, protagonizada por Denzel Washington en la piel del hombre que quiere ser rey y Frances McDormand como Lady Macbeth.

Es un relato que nos habla de odio y hambre por el poder, donde el hombre (Macbeth) se ciega por las ansias de reinar sin importarle lo que deba hacer para cumplir su propósito. La película se muestra como una propia obra teatral.

“La casa Gucci”

Dirigida por Ridley Scott, la cinta está basada en el libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”, escrito por Sara Gay Forden, y narra el asesinato de Maurizio Gucci y la autoría intelectual de su exesposa, Patrizia Reggiani.

La escritora Sara Gay Forden ha dicho que realizó más de un centenar de entrevistas, empleó 18 meses de búsqueda y reporteo, además de otros seis meses para tener el texto final. “Fue realmente una labor de amor, un proyecto de pasión, me inspiró la figura de Mauricio Gucci, quien fue el último de los Gucci en tener y manejar la compañía”, explicó la autora.