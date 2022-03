Estos últimos días no han faltado noticias sobre Nicolas Cage y su posible regreso como Ghost Rider en “Doctor Strange: in the multiverse of madness” o en una nueva película de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Después de varias especulaciones, en una entrevista con GQ, Nicolas Cages descartó su participación en “Doctor Strange 2″ como Johnny Blaze. Sin embargo, de ser llamado, él aceptaría con mucho gusto: “Oh, no lo creo. No creo que me estén eligiendo. Quiero decir, lo haría. Sería divertido. Me encantaría trabajar con (Benedict) Cumberbatch, pero no creo que eso esté sucediendo”.

A poco más de un mes del estreno de “Doctor Strange: en el multiverso de la locura” suena un poco difícil que Nicolas Cage sea integrado en una escena del filme como Ghost Rider, aunque hablando de Marvel Studios nada es imposible; lo único, deberá lidiar con los spoilers.

Esta no es la primera vez que el actor se pronuncia sobre el tema, pues hace solo una semana declaró que ni Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, ni nadie de la compañía hasta ese entonces se había comunicado con él para que regrese y sea parte del UCM.

No solo los fans desean ver nuevamente a Nicolas Cage en la piel de Johnny Blaze, sino también el director de “Ghost Rider: espíritu de venganza”, Mark Neveldine, quien mencionó que, si vuelve el ‘Vengador Fantasma’, este destruiría a Los Vengadores.