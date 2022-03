Bruce Campbell no estuvo en “No way home” porque solo “estaba en las buenas” películas

Bruce Campbell, el protagonista y responsable de las escenas en las que su personaje ponía en aprietos a Peter Parker de Tobey Maguire en la primera trilogía de “Spider-Man” de Sam Raimi, acaba de hacer noticia al explicar la razón por la que no estuvo en “Spiderman: no way home”.

Tobey Maguire fue el primer Hombre Araña en live action para la trilogía de "Spider-Man" de Sam Raimi. Foto: Sony Pictures

“El Spider-Man reciente, ¿hubo una película reciente de Spider-Man? No lo sabía, estaba en las buenas. No lo sabría”, dijo Bruce Campbell en son de broma. Esto tras ser consultado por un fan si ya había visto “Spiderman: sin camino a casa” en el panel de preguntas y respuestas de 45 minutos en el Fandemic Tour Atlanta de este último fin de semana.

Además, habló sobre su característico papel y la importancia de su presencia en cada escena de las tres cintas de Sam Raimi.

Bruce Campbell como el presentador de boxeo en "Spider-Man" de Sam Raimi. Foto: Sony Pictures

“En el primer Spider-Man (2002), tengo lo que llaman un cameo. Un pequeño papel, pero, señor, ese es un papel fundamental. Si mi personaje no estuviera en esa película, esta franquicia de 1.000 millones de dólares se llamaría ‘La araña humana’. Sí, oh sí, no me gusta tocar mi propio cuerno, pero toot toot. Enormemente exitoso”, comentó dejando de lado un poco las bromas.

Asimismo, Campbell continuó sobre su participación en “Spider-Man 2″ (2004): “Spider-Man intenta entrar en un teatro para ver a Mary Jane (Kirsten Dunst), su novia, en una obra, su primera obra de Broadway. Aparentemente otro cameo, otro papel descartable. ¡No, fundamental! No lo dejaré entrar al cine porque estropea la ilusión. Soy el único personaje que derrotó a Spider-Man, no es mentira. Un éxito enorme”.

Bruce Campbell como ujier en "Spider-Man 2" de Sam Raimi. Foto: Sony Pictures

Respecto a “Spider-Man 3″ (2007), se refirió al papel de encargado de dirigir a los camareros que interpretó. “Soy el maître d’ francés. Claro, solo otro cameo. ‘Solo otro cameo’”, se burló. “Spider-Man viene a mí en busca de ayuda para proponerle matrimonio a Mary Jane. ¿Cuántos superhéroes conoces que acuden a los mortales en busca de ayuda? ¿Ayudé a Spider-Man? No, fue un idiota conmigo en las dos primeras películas, así que no”, acotó.