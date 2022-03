“Teloneras” deja los cines: las trabas de una película peruana para ser exhibida

Exponer una película en salas de cine no es fácil. Desde la creación del filme, pasando por la distribución, la publicidad y la aceptación del público, el proceso es largo y tedioso.

Este es el caso de “Teloneras”, documental dirigido por Rómulo Sulca, y que tuvo un reciente paso por los cines peruanos. Más allá de lograr un espacio en diversas salas —estuvo expuesta en Huancayo, Arequipa y Lima (Santa Anita, Independencia)—, la cinta nacional no solo tuvo una distribución reducida, sino horarios de exposición que no ayudaron a su masificación: 2.50 p. m., 3.20 p. m., 4.00 p. m y 9.30 p. m, fueron algunos de ellos.

En conversación con La República, Sulca reflexionó sobre este proceso y cómo ciertas trabas impidieron que “Teloneras” llegue al público en general. “Tuvimos una programación complicada. A las 2 de la tarde la gente no va al cine. No se busca nada gratis, pero sí un apoyo más allá de solo ‘quedar bien por exhibir una película peruana’”, compartió.

Teloneras llega a los cines este 17 de marzo. Foto: Rómulo Sulca

“Teloneras” inició en 2011 como un corto, pero antes de llegar a los cines tuvo que cruzar más de un problema: falta de presupuesto y del apoyo gubernamental. Esto provocó que su estreno no se diera hasta el 2019. En dicho año, la trama no solo pudo ser exhibida en festivales, sino que ganó premios, los mismos que le permitieron la notoriedad.

Ante un horario complicado y una escasa publicidad por parte de los exhibidores en sus respectivas plataformas, un punto en contra que encontró “Teloneras” fue el público, uno que, en muchos casos, va al cine a ver grandes títulos y deja de lado la oportunidad de descubrir historias potentes y con un aporte cultural detrás.

Poster oficial del documental Teloneras. Foto: Rómulo Sulca

“A una película grande no le dan un horario tan malo, pero a una peruana sí. Pusieron el tráiler de ‘Teloneras’ en las funciones el día que se estrenó y no antes, como al resto de cintas. Hay gente que me ha dicho que ha intentado comprar entradas por las aplicaciones de los cines y no han podido porque no salía, pese a estar en cartelera. Era el día de estreno y ni figuraban los horarios. ¿Cómo podemos competir contra esto? Estas son algunas de las cosas que no se pueden permitir. Somos un país que no tenemos una educación audiovisual. El Estado debería intervenir y preparar al público”, manifestó Sulca.

“Teloneras” sale de las salas de cine quizás no con una gran taquilla, pero sí con el logro de, pese a las trabas y a lo difícil que es lograr una exposición, haber conseguido hacerse un espacio en la cartelera local. Su director apuesta en un futuro a que el público la pueda ver en una plataforma de streaming. Solo debemos esperar.