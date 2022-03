“Supernatural”: Warner perdió 1 millón de dólares por retrasos de rodaje

“Supernatural”, la exitosa serie creada por Eric Kripke, se despidió de la televisión tras 15 años al aire y 327 episodios emitidos. Si bien marcó el final del camino para los hermanos Winchester, el programa sigue dando de qué hablar, aunque no por el spin-off en camino, sino por las declaraciones de Misha Collins.

En el podcast Inside of you with Michael Rosenbaum, el intérprete de Castiel reveló que Warner Bros pagó una significativa cantidad de dinero durante las grabaciones que se salía del presupuesto original. La razón: las horas extras ocasionadas por las bromas de los protagonistas en el set.

“Fue enloquecedor a veces, pero también fue, creo, demostrativo del hecho de que nos divertimos mucho en el set. Creo que es probablemente más de un millón de dólares en horas extras que Warner Bros tuvo que pagar por nosotros caminando en el set a lo largo de los años sin exagerar”, detalló.

Tras esto, el actor aclaró que no hay rivalidades en el elenco pese a que existen facciones opuestas en el fandom de Supernatural. “Nos llevamos muy bien. Cuando colgamos o finalizamos las llamadas por teléfono, siempre decimos ‘te amo, hermano, no puedo esperar a verte’. Quiero decir, nos gusta realmente amarnos y cuidarnos unos a otros”, enfatizó.

¿De qué trata “Supernatural”?

Cuando eran niños, Sam y Dean Winchester perdieron a su madre debido a una misteriosa fuerza demoníaca. Ahora, los hermanos Winchester recorren el país en su Chevy Impala del 67, luchando contra todo tipo de amenaza sobrenatural que encuentran en el camino.