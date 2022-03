“Moon Knight”: Oscar Isaac era fan de Apocalipsis hasta que lo interpretó

Oscar Isaac interpretará al Caballero Luna en la serie “Moon Knight”, la nueva apuesta de Marvel Studios para la plataforma de streaming Disney Plus. Esta será la segunda ocasión que el actor da vida a una personalidad de la franquicia, aunque varios no quieran recordarlo.

En la saga de los X-Men, Isaac se metió en la piel del villano Apocalypse. Aquella fue una oportunidad que lo emocionó mucho, porque se trataba de un personaje favorito suyo. Sin embargo, todo su entusiasmo no fue suficiente para ofrecer un mejor resultado del que vimos en pantalla grande.

“Realmente me gustaba Apocalipsis porque crecí en un hogar muy religioso [donde] todo lo que hablaban era el fin del mundo, el apocalipsis real. Entonces, para mí, que hubiera un personaje de cómic que era el villano que simbolizaba este evento, los cuatro jinetes y todo eso, simplemente me asustó, así que me atrajo mucho”, contó a Fandom.

“‘X-Men: Apocalipsis’ fue insoportable. No sabía, cuando acepté, que eso era lo que iba a pasar. No sabía que iba a estar envuelto en pegamento, látex y un traje que pesaba como 20 kilos. Tuve que usar un mecanismo de enfriamiento todo el tiempo”, recordó también para GQ.

Oscar Isaac admitió que tenía serias dudas de formar parte del universo Marvel en “Moon Knight”. Foto: Composición / Marvel.

¿Qué dice la crítica de “X-Men: Apocalipsis”?

En Rotten Tomatoes, la película de Bryan Singer cuenta con 47% como calificación desaprobatoria. Por su parte, consiguió un 65% por parte del público en general.

“La acción sobrecargada y un villano cliché desvían el enfoque de otros artistas fuertes y temas resonantes, lo que convierte a la película en un capítulo medio de la venerable franquicia de superhéroe”, dictaminó el consenso del portal.