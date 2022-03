“Bridgerton” 2: Shonda Rhimes habla más al respecto a días de su estreno

Shonda Rhimes es una de las mujeres más exitosas dentro de la industria de la ficción. Recientemente, tuvo una entrevista con Infobae, donde habló más sobre las relaciones de los personajes de la segunda temporada de “Bridgerton” y de la importancia de trabajar con un elenco multicultural a puertas de su estreno.

Rhimes, conocida por ser la productora de “Grey’s Anatomy”, una de las series más exitosas de la televisión, nos trajo el año pasado su segundo éxito en compañía de Netflix: “Bridgerton”, una nueva serie basada en la saga de libros de Julia Quinn, que alcanzó la impresionante cifra de 82 millones de espectadores en sus cuatro primeras semanas.

Shonda Rhimes junto al elenco de varias de sus series. Fotos: Shonda Rhimes

Lo que dijo la ‘Reina de las ficciones’, quien generó grandes ganancias gracias a “Scandal”, “How to get away with murder”, “Private practice” y “Station 19″, respecto a lo que buscaba con la serie fue lo siguiente: “Quise asegurarme de que, si estás viendo Bridgerton desde otro país, no pienses: ‘Esto no tiene nada que ver conmigo’”.

Shonda mencionó que el éxito de la serie le llegó apenas se estrenó en Netflix. El mismo día que fue lanzada en la plataforma, ella comenzó a recibir mensajes de parte de varios conocidos y de sus fanáticos por todos lados comentando lo buena que era la producción.

“Bridgerton”, la serie de época con éxito de Shonda Rhimes

La serie tiene lugar en el período de la regencia en el Reino Unido, y deslumbró por su gran calidad audiovisual. Destacan los grandes salones de baile de Mayfair y los palacios de Park Lane, que son el escenario de las apasionantes historias de amor, así como la representación del juego de poder de las familias.

La primera temporada cautivó a los espectadores con el romance entre el duque y la hija mayor de los Bridgerton y, aunque no podremos ver mucho de ellos en la segunda temporada, Shonda nos volverá a enamorar, pero, esta vez, con el romance entre el mayor de los hermanos y Kate. Recordemos que cada libro de la saga nos cuenta la historia de cada uno de los consanguíneos pertenecientes a dicha familia. Ella dijo: “Ese es el objetivo de cada temporada: quedar tan involucrado con una pareja que no te imaginas ver la siguiente sin ellos”. Además, anticipó: “Esta temporada le corresponde a Kate y Anthony, una historia que va a ser espectacular”.

La relación entre Kate y Anthony en la segunda temporada de Bridgerton. Foto: Netflix

La segunda temporada de “Bridgerton”

La segunda temporada se centrará en la historia de Anthony Bridgerton, vizconde y hermano mayor de la familia, quien tiene como objetivo abandonar sus andanzas con diversas mujeres y, finalmente, poder contraer matrimonio. Así, entre las candidatas que lo tienen en la mira para poder conquistarlo, y que, pese a sus esfuerzos, no terminan de convencerlo, termina conociendo a Kate.

Ella y Edwina, su hermana menor, llegaron desde la India junto a la madre de la segunda. Así, mientras Anthony comienza a cortejar a Edwina, un romance comienza a nacer entre él y Kate. La segunda temporada de Bridgerton se estrenará el viernes 25 de marzo.

Poster de la segunda temporada de Bridgerton. Foto: Netflix

La multiculturalidad en “Bridgerton”

Shonda mencionó que para ella era importante crear mundos que se asemejen a la realidad de todas las personas. La idea que ella tiene es que los espacios que crea se parezcan al de muchos, que su equipo invente sociedades donde cada uno de sus espectadores se sienta identificado con sus personajes. “Así es como trabajamos en Shondaland, así es como contamos las historias. Si bien es importante para Bridgerton, también lo es para las demás. Cuando miras televisión, deberías poder ver gente que se parezca a ti”, afirmó.

Así fue como esta temporada incluyó la familia sudasiática de los Sharma. La productora quiso agregar a mujeres que pertenecieran a esta etnia y asegurarse de que estuvieran representadas en la pantalla de una manera genuina y verdadera.