Este 2022, se cumplen 23 años desde que “Betty, la fea” enamoró a toda una generación de espectadores y se convirtió en todo un boom en la pantalla chica, éxito que perdura hasta ahora, pues es la reina de las telenovelas en Netflix. Si bien Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello (don Armando) fueron las estrellas principales del show, los personajes secundarios también lograron una fuerte base de fans.

De ese modo, uno de los más queridos es Nicolás Mora. El entrañable amigo de Betty apareció desde el primer capítulo de la ficción colombiana. El joven de gafas y peinado de nerd fue interpretado por Mario Duarte, un actor y cantante nacido en Barranquilla en 1965.

Si bien su participación en el programa de la RCN le permitió internacionalizarse, el artista sintió que su imagen quedó encasillada en el papel que lo llevó a la fama. No obstante, declaró haber superado esa etapa.

“Ahora ya me he reconciliado un poco en el tema, pero sí tuve como unos años, puede ser hasta de cinco, ocho, hasta diez años, en los que sí me causaba como un rechazo fuertísimo, como que ‘no, yo hago otras cosas’, ‘no, yo soy otra persona’, ‘no, yo sigo actuando’”, comentó en una entrevista al portal Claro Oscuro (vía Publimetro MX).

Mario Duarte se hizo internacionalmente famoso por su papel de Nicolás Mora en "Betty la fea". Foto: Instagram/@marioduartedlt

Tras alcanzar gran popularidad en la escena del entretenimiento colombiano con “Betty, la fea”, diversas puertas al estrellato se le fueron abriendo con el pasar de los años. Es así como Duarte ha aparecido en reconocidas producciones como “Pedro el escamoso” (2002), “La hija del mariachi” (2006), “Amor en custodia” (2009), y muchas más.

Su carrera frente a las cámaras no solo se redujo a la primera década de los años 2000, pues en estos últimos años ingresó a proyectos como “Esmeraldas (2015), “Las hermanitas de la calle” (2015), “Garzón” (2018), “Siempre bruja” (2019), “Bolívar” (2019), “Amar y vivir” (2020), y ahora actúa en “Café con aroma de mujer”, el más reciente hit de Netflix.

Mario Duarte es Pablo Emilio en "Café con aroma de mujer". Foto: difusión

Claramente, el intérprete no solo expandió su carrera a la pantalla chica. En ese sentido, también exhibe sus productos musicales. De hecho, a la par con su trayectoria actoral, fue vocalista de “La derecha”, una banda de rock alternativo que inició en los años 90 y tuvo buena aceptación entre los fans. Pero en 2019 se disolvió.

Actualmente, Duarte trabaja junto a “Los escotes” en “Very well”, una versión actual del clásico del rock tropical interpretado originalmente por Carlos Román en 1958.