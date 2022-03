Y lo prometido es deuda… Aunque nunca nos dijeron que la nueva serie de “Sex and the city”, titulada “And just like that…”, que se estrenó en diciembre de 2021 y trajo de vuelta a las mejores y más grandes amigas de la Gran Manzana tendría una segunda temporada, los últimos capítulos dejan muchas preguntas y pocas respuestas.

Charlotte, Carrie y Miranda en "And just like that". Foto: HBO Max

Ahora, este martes 22 de marzo las cabezas “And just like that...” y HBO Max por medio de un comunicado hicieron oficial el regreso de Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes, interpretadas por Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, respectivamente, para la segunda entrega.

“Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos personajes vibrantes y audaces, interpretados por estos poderosos e increíbles actores. El hecho es que todos estamos emocionados. “And just like that…” nuestra “Sex” vida está de vuelta”, señaló el productor ejecutivo Michael Patrick King.

Por otro lado, Sarah Aubrey, la directora de contenido original de HBO Max, adicionó que están “encantados con la conversación cultural generada por estos personajes y sus historias, ambientadas en un mundo que ya conocemos y amamos tanto”.

“Estamos orgullosos del trabajo que Michael Patrick King y nuestros maravillosos escritores, productores, elenco y equipo han hecho para llevar estas historias a la pantalla. ¡No podemos esperar a que los fanáticos vean lo que está reservado para la temporada 2!”, finalizó Aubrey.

Carrie y Mr. Big en And just like that. Foto: HBO Max

Si aun estas dudando de “And just like that… 2″, solo hace unas horas en las redes oficiales de la serie de HBO Max, se ha publicado un entretenido video con imágenes del grupo de amigas que anuncia el “And just like that…”, temporada 2. “Hola de nuevo, amores…”, se lee en el encabezado.

Nos queda ser pacientes y esperar por más información de lo que veremos en la segunda temporada de “And just like that…” por HBO Max.

"Sex and the city" regresó a la pantalla chica después de 11 años por HBO Max. Foto: HBO Max

“And just like that…”, temporada 2: anuncio oficial